Pomeriggio 5, caos tra gli ospiti: Barbara d’Urso costretta a intervenire

Barbara d’Urso perde le staffe a Pomeriggio 5: lite tra gli ospiti

Il talk-show di Barbara d’Urso regala sempre tante emozioni e colpi di scena. Anche quest’oggi, gli ospiti di Pomeriggio 5 hanno dato il meglio di sé, o forse il peggio?!? Non sta a noi dirlo. La seconda parte della trasmissione è stata dedicata ai ‘nobili d’Italia’. In ogni caso, alla fine non c’è stato neanche il tempo e il modo di portare a termine il dibattito. Dopo pochi minuti, in studio è scoppiato il caos tra gli ospiti presenti fisicamente e quelli in collegamento. Maria Monsè ha colto l’occasione per togliersi un sassolino dalla scarpa e chiedere alla Marchesa d’Aragona il motivo per cui non voleva salire in carrozza con lei e sua figlia Perla Maria nel corso di un evento a cui hanno partecipato entrambe. Di fronte alle accuse della donna, Daniela Del Secco D’Aragona ha perso letteralmente le staffe. Neanche le richieste della padrona di casa sono riuscite a placare l’animo della donna.

Pomeriggio 5, Barbara d’Urso calma gli ospiti: caos in studio

La Marchesa ha spiegato la sua versione dei fatti, mentre Maria ha continuato a ribadire la sua verità. Alla fine, si è arrivati anche ad alzare i toni, usando qualche brutta parolina di troppo. Dopo un: “Sei una sciacquetta” e un “Sei una nullità” di troppo, la d’Urso ha richiamato tutti all’attenzione. La conduttrice del talk-show ha chiesto di abbassare i toni, invitando tutti a non costringerla a chiudere i microfoni degli ospiti. Tale lite ha scaldato anche l’ex concorrente del Grande Fratello, Patrizia Bonetti.

Pomeriggio 5: puntata super trash da Barbara d’Urso

La giovane ragazza ha attaccato la Marchesa D’Aragona, invitandola anche a cambiare parrucchiere e rinnovare il proprio look. Sembrerebbe proprio che Daniela non stia poi così tanto simpatica agli ospiti presenti nell’odierna puntata di Pomeriggio 5. Una cosa è certa, la puntata di oggi ha regalato tantissimo trash e altrettante risate a ogni telespettatore.