Pomeriggio 5: Branchetti imbarazzata, servizio di Capodanno con sorpresa

Momento di imbarazzo papabile in studio a Pomeriggio 5 per un servizio in diretta “con sorpresa”. Ecco cos’è accaduto nelle scorse ore a Simona Branchetti. La giornalista si è ritrovata a dover gestire un piccolo epic fail davvero molto divertente di cui si è reso protagonista il suo inviato dal capoluogo campano. Proviamo dunque a spiegare un po’ quello che è accaduto.

Come da tradizione, Pomeriggio 5 era in missione per le piazze e le strade in giro per l’Italia per capire un po’ il mood generale di questo Capodanno così particolare. Scontato dire che sarà un altro ultimo dell’anno decisamente particolare, a causa dell’ennesima fiammata di contagi di Covid-19 nella popolazione. Ergo, perlomeno in linea teorica, se deciderete di passare il Capodanno fuori al freddo, fra le altre cose, non potrete fare assembramenti e, quest’anno, nemmeno sparare i tradizionali botti. Un Capodanno sotto tono, almeno sulla carta.

Quella dei botti di Capodanno è una regola introdotta quest’anno per non causare danni agli animali domestici. Particolarmente i cani e i gatti, infatti, sono molto sensibili a rumori forti ed improvvisi, che possono causare infarti e reazioni fuori controllo. Ma ci sono città, lo sappiamo bene, che hanno con i botti un rapporto particolare, come Napoli.

Imbarazzo in studio per la Branchetti: il video del servizio da Napoli

Si è svolto proprio a Napoli il servizio che si è rivelato imbarazzante per la Branchetti. Letteralmente un secondo dopo che la conduttrice ha commentato “Sarà una Napoli insolitamente silenziosa visto che sono stati vietati i fuochi d’artificio” in lontananza si è sentito un fuoco d’artificio. A questo punto, imbarazzato tanto quanto lei, l’inviato Vito Paglia ha tenuto a sottolineare “Adesso, adesso hanno sparato un fuoco d’artificio, diciamo che ci sono ancora delle sacce resistenti. Infatti ogni tanto sotto i portici qualche ragazzo scoppia un petardo, sarebbe vietato però!”. La Branchetti in tutta risposta è scoppiata a ridere, cercando di salvare il salvabile aggiungendo “Non l’abbiamo visto, facciamo finta di niente”. Cliccando qui potete recuperare il video di quanto accaduto a Pomeriggio 5.