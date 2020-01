Pomeriggio 5, diretta al miele. Signorini e d’Urso: “Ci siamo ritrovati”

Barbara d’Urso e Signorini, zucchero a Pomeriggio 5: “Ci siamo ritrovati”. Ma Alfonso stuzzica la conduttrice sugli uomini e su Dubai, lei risponde

Pomeriggio 5 non è mai stato così dolce. La diretta odierna del programma Mediaset ha sancito anche in tv la pace ritrovata tra Barbara d’Urso e Alfonso Signorini, dopo un gelo durato parecchio tempo. Che i rapporti fossero stati ricuciti lo aveva spiegato qualche settimana fa il giornalista, attraverso una lettera scritta sulla rivista da lui diretta, Chi magazine. Oggi, in occasione della partenza del GF Vip 4, Signorini si è collegato con la presentatrice, ridendo e scherzando. E sottolineando che è inutile litigare. Certo il re degli scoop non ha mancato di stuzzicare sul lato sentimentale la d’Urso. Il tutto però in un clima amichevole, zuccheroso e disteso

Signorini-d’Urso, la pace arriva anche in tv

“Con chi sei andata a Dubai, con Angelica (amica della conduttrice, ndr)?”, ha chiesto ironicamente Signorini a Barbara, cercando di mettere un po’ di pepe sulle vacanze da poco trascorse in terra araba dalla d’Urso. “Io, Angelica e Jonhatan, esatto”, la risposta sorridente della presentatrice. Niente scoop stavolta per Alfonso. “Poi magari non ci parliamo più di nuovo”, ha sussurrato con simpatia. “E comunque il numero di Andrea Denver (modello e concorrente del GF Vip 4, ndr) non te lo do…”, ha continuano a stuzzicare il direttore di Chi. “Guarda che sono loro a cercare il mio numero”, la risposta di Barbara, sempre con il sorriso. Infine la serietà. “Sono contento di averti ritrovato e di aver ritrovato un’amica”, la chiosa di Signorini. E pace fu, anche in tv!

Il gossip su Barbara e Alberto Mezzetti

A proposito di gossip e a proposito della conduttrice di Pomeriggio 5, ricordiamo che durante le feste di Natale, Alberto Mezzetti ha lanciato un vero e proprio scoop. Protagonisti? Se stesso e la d’Urso. Il Tarzan di Viterbo ha fatto intendere chiaramente di aver avuto un flirt in passato con Barbara. Quest’ultima, fino ad ora, ha preferito non commentare la vicenda.