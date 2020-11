Pomeriggio 5, l’attacco: “Briatore cade a pezzi”, reazione di Barbara

A Pomeriggio 5 si è parlato dello scontro tra Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci andato in scena ieri al GF Vip 5. Signorini ha lanciato una bomba nella Casa e tra le due si è subito acceso lo scontro e di sicuro ci sarà una clip nella prossima puntata. Intanto nei salotti di Canale 5 si è cominciato a parlare di quanto è accaduto. Barbara d’Urso lo ha fatto oggi con i suoi ospiti, tra cui c’era anche Valentina Vignali. Proprio lei è stata protagonista di attacco verso Briatore.

Visto che c’è stata una velata insinuazione su Giulia Salemi che ci avrebbe provato con Briatore davanti a Elisabetta, oggi Valentina si è detta stupita di tutto questo. Non si spiega come Briatore passi per un latin lover, anche se lei lo ha spiegato in parole ben più colorite. La Vignali infatti ha detto:

“Ma solo io Briatore non lo toccherei neanche con le mani di un’altra? L’uomo più desiderato d’Italia, ma veramente? Ma lascia perdere, per favore. Cade a pezzi Briatore. Non ci farei neanche il brodo con Briatore, sinceramente”.

Mentre Valentina parlava, Barbara e Giovanni Ciacci erano praticamente a bocca aperta. Valentina ha manifestato i suoi dubbi sulla possibilità che ci siano molte donne che corteggiano Briatore, o comunque a cui lui piace. O piacerebbe. Se Ciacci ha spiegato che in realtà Briatore è un uomo di grande status e che lui non gli direbbe di no. Barbara invece ha esclamato:

“Ma dai, ma Valentina! Che c’entra, è un uomo affascinante. Ma che dici? Non è che uno deve essere per forza addominalato”.

La conduttrice non riusciva a credere a ciò che aveva appena sentito e ha provato a rimediare. Ma la Vignali era convinta di quanto detto poco prima e non ha fatto nessun passo indietro. Intanto si è continuato a parlare dello scontro tra Elisabetta e Giulia. Myriam Catania ha detto che ha trovato l’uscita della Gregoraci una caduta di stile verso l’altra concorrente. Martina Nasoni invece ha raccontato che era presente questa estate in Sardegna a un incontro tra la Salemi e Briatore. Ebbene, secondo Martina non c’era alcun atteggiamento strano da parte della gieffina.

Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci, lo scontro al GF Vip per Briatore

Cosa è successo ieri sera? Signorini ha chiesto alle due concorrenti se tra loro va tutto bene visto che c’era della ruggine dovuta a un incontro in Sardegna. Pare infatti che Giulia non abbia salutato Elisabetta in diverse occasioni, concentrandosi su Briatore. La versione dei fatti di Giulia è stata diversa: è Elisabetta che si sarebbe comportata da snob con lei, guardandola dalla testa ai piedi.