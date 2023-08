Platinette: “Maria De Filippi, vi svelo come ha reagito ai lutti”

Se dal punto di vista professionale il 2023 è stato un anno d’oro per Maria De Filippi, lo stesso non si può dire dal punto di vista affettivo. Due sono i lutti con cui la storica conduttrice di Mediaset ha dovuto fare i conti: quello di Maurizio Costanzo prima (il 24 febbraio scorso) e poi quello di Silvio Berlusconi (ormai due mesi fa, il 12 giugno). A parlare di come Maria abbia reagito a questi duri colpi è stato Mauro Coruzzi, in arte Platinette. Ecco cosa ha detto.

Mauro Coruzzi elogia Maria De Filippi

Intervistato al settimanale DiPiù, Mauro Coruzzi ha analizzato la figura di Maria De Filippi. Affrontando la scomparsa di Maurizio Costanzo, il noto conduttore radiofonico ha parlato della grande forza messa in campo dallo storico volto di Mediaset per superare il lutto e riprendersi:

“Alcuni rivelano una forza quasi sovrumana nel recuperare in tempi relativamente brevi l’assetto e la sostanza del proprio essere: Maria De Filippi, autentica regina della TV, appartiene a questa tipologia di individui che, facendosi forza, danno fondo alle proprie risorse e reagiscono al destino senza lasciarsi sopraffare dagli eventi. La scomparsa del marito Maurizio Costanzo, avvenuta il 24 febbraio scorso, non deve essere stata facile da accettare per lei, le ha imposto un momento in cui elaborare un lutto era prioritario e, poi, l’ha vista riprendersi“.

Mauro ha proseguito il discorso, ipotizzando che il lavoro sia stato, per Maria, lo strumento migliore per lasciarsi alle spalle questo duro colpo. Ecco quindi che la conduttrice si sarebbe posta nuovi obiettivi, raggiungendo importanti risultati e successi in ambito televisivo. “È come se proprio gli insegnamenti di Maurizio le siano stati d’aiuto” è stata l’ipotesi di Coruzzi nel parlare della reazione di Maria.

Pochi mesi dopo è arrivata la scomparsa di Silvio Berlusconi. Maria De Filippi prese parte ai funerali, sedendosi appena dietro i familiari più stretti del Cavaliere. Anche in questo caso, la conduttrice ha scelto di tornare presto a lavoro: “Come ha detto lei stessa: ‘Sono tornata a lavorare perché tutti e due mi hanno insegnato cosi’” ha spiegato Coruzzi.

Maria De Filippi: la splendida lettera di Clerici, Littizzetto e Scotti

Pochi giorni fa, a fare una dedica, tramite lettera, alla De Filippi erano stati tre noti conduttori televisivi: Luciana Littizzetto, Gerry Scotti e Antonella Clerici. La nota comica di Che Tempo Che Fa, da anni sua grande amica, aveva elogiato la sua capacità di spronarla ed incoraggiarla. Littizzetto aveva descritto Maria come “una persona da maneggiare con cura“, facendo riferimento sia alla personalità di donna forte, sia a quella che ha pudore dei suoi sentimenti, entrambe rappresentative della conduttrice.

Tra gli argomenti trattati nella sua lettera, Gerry Scotti aveva rievocato la grande vicinanza mostrata da Maria quando lui si ammalò di Covid, spiegando come, sebbene possa essere in apparenza asciutta nei modi, la conduttrice sappia mettere in atto gesti sorprendenti. Antonella Clerici aveva invece descritto Maria come una donna concreta, rievocando anche la loro frequentazione nel periodo in cui la conduttrice di Rai 1 aveva casa ad Ansedonia.