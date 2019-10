Platinette ad Amici, strano commento: Giordana ammutolita, Web mormora

Amici Celebrities, i commenti di Platinette sotto accusa: il giudice non convince il Web

Platinette ad Amici Celebrities sta facendo parecchio mormorare il Web, e non solo. Anche durante la finale del talent show i suoi commenti sono stati giudicati come fuori luogo, o meglio come fuori tema. Tutto è avvenuto quando Platinette è stata chiamata a dare il suo giudizio sulle esibizioni di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, che hanno duettato rispettivamente con Alberto Urso e Giordana Angi. I due protagonisti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi hanno cantato i loro ultimi successi con i concorrenti Vip, convincendo la giuria. I giudizi infatti sono stati molto positivi, ma Platinette più che dare il suo giudizio su come hanno cantato Pamela e Filippo ha parlato di altro.

Platinette parla di amore tra donne ad Amici Celebrities, la reazione di Giordana

Platinette infatti ha prima detto a Filippo e Ciro che poteva sembrare anche un duetto tra due uomini che sono più che amici. Ha ripetuto il commento poi con Giordana e Pamela, parlando di amore fra donne. E fin qui nulla di male, anzi. Tuttavia i commenti di Platinette erano effettivamente fuori tema, perché avrebbe dovuto dire come hanno cantato. Su Twitter in molti si sono scatenati sull’argomento, visto che è già successo nelle precedenti puntate di Amici Celebrities che Platinette sfociasse in discorsi simili di punto in bianco. Ma oltre ai commenti del Web ha stupito la reazione di Giordana al commento di Platinette: la cantante aveva infatti uno sguardo spaesato e sorpreso, stupito. Sembrava quasi sbigottita, ecco, poi si è voltata e ha guardato verso il basso, non sapendo forse come rispondere o cosa dire. O forse temendo che le venisse chiesto di rispondere

Platinette ad Amici Celebrities, il Web spaesato dai commenti del giudice

Su Twitter, intanto, i cinguettii non sono mancati. Qualcuno ha scritto: “Ma Platinette che vuole Filippo e Alberto insieme e Giordana e Pamela”. Qualche altro invece ha fatto notare: “Molto carino anche questo discorso di Platinette molto friendly ma, anche in questo caso, non ci azzeccava nulla. Nulla”. E ancora: “Quando per l’ennesima volta Platinette parla di famiglie LGBT senza che c’entri un ca..o”.

Molto carino anche questo discorso di Platinette molto friendly ma, anche in questo caso, non cci azzeccava nulla. NULLA #AmiciCelebrities — Sara🌈 (@SaraNieddu1) October 23, 2019

Quando per l'ennesima volta Platinette parla di famiglie lgbt senza che c'entri un cazzo #amicicelebrities pic.twitter.com/nmVHHumOmW — ѕυ¢¢ιηтα🎶 (@GPapeh) October 23, 2019