Placido Domingo positivo al Covid-19, isolamento con famiglia: “Attenti”

Coronavirus, Placido Domingo positivo: l’annuncio su Facebook

Placido Domingo è positivo al Coronavirus: l’annuncio è stato dato dal tenore pochissimo tempo fa sui suoi profili social in più lingue. La situazione non è grave: lui e la famiglia sono in auto-isolamento ma stanno bene. “Sento – queste le sue parole su Facebook – che è mio dovere morale annunciarvi che sono risultato positivo al test per Covid-19. Io e la mia famiglia – ha aggiunto in seguito parlando proprio dei suoi cari – siamo tutti in auto-isolamento finché sarà necessario dal punto di vista medico”. Placido Domingo ha spiegato di aver avuto febbre e tosse ma di stare bene; l’accertamento è scattato proprio dopo i sintomi che hanno dato esito positivo.

Placido Domingo in auto-isolamento per il Covid-19: “Attenti”

Il tenore ha poi dato dei consigli a tutti, gli stessi che medici, Protezione civile e autorità ci danno ormai da settimane: “Chiedo a tutti – queste le parole del cantante – di essere estremamente attenti, seguire le linee guida di base lavandosi spesso le mani, mantenendo almeno una distanza di due metri, facendo il possibile per impedire la diffusione del virus e, soprattutto, rimanere a casa se è possibile!”. Indicazioni che dobbiamo seguire tutti insomma e che purtroppo paiono non essere ancora seguite nel mondo, anche qui in Italia, dove i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte stanno diventando man mano più restrittivi; di ieri, l’ultimo che chiude le attività produttive non necessarie.

Il consiglio di Placido Domingo e la speranza: “Insieme possiamo combattere”

“Insieme – queste le altre parole di Placido Domingo – possiamo combattere questo virus e fermare l’attuale pandemia mondiale, possiamo sperare di tornare presto alla nostra normale vita quotidiana. Vi prego – ha infine concluso – di seguire le linee guida e le normative del governo locale di ciascuno, per stare al sicuro e proteggere non solo voi stessi ma l’intera nostra comunità”.