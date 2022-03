Più forti del destino fiction: numero puntate, vera storia, location, attori

By

Sbarca su Canale 5 una serie tv in costume, ispirata a fatti realmente accaduti: è ambientata a Palermo nel 1897

Più forti del destino è la nuova fiction Mediaset. È composta in tutto da quattro puntate. È una serie tv in costume, ispirata a fatti realmente accaduti. La trama si concentra principalmente sulla condizione femminile alla fine del XIX secolo. Pone particolare attenzione sul destino di tre donne che, ciascuna a modo proprio, combattono le disuguaglianze e si fanno antesignane dell’emancipazione femminile. Lo sceneggiato è un adattamento della serie-evento francese Le Bazar de la Charité.

La vera storia di Più forti del destino

L’incendio intorno a cui ruota la serie è avvenuto realmente a Parigi il 4 maggio 1897 nel corso di una tradizionale fiera di beneficenza organizzata annualmente dall’aristocrazia cattolica francese con l’obiettivo di raccogliere fondi per le popolazioni più povere.

Dove è stata girata Più forti del destino

Nonostante la serie sia stata ambientata a Palermo, le riprese sono state effettuate in Puglia, a Lecce. In particolare, il set è stato allestito all’interno della Villa Reale, nel Comune di San Cesario, ma anche a San Vito dei Normanni (Brindisi), nel Castello Dentice di Frasso. Il set è stato allestito tra marzo e luglio 2021.

La trama di Più forti del destino

Palermo, 1897, alla Mostra sulle nuove tecnologie fa il suo debutto il Cinematografo. Ad assistere al grande evento c’è Arianna, moglie di Guglielmo, il Duca di Villalba, un uomo ricco e violento. La donna, proprio alla Mostra, incontra la nipote Costanza, figlia di Augusto, l’uomo che ha portato il primo proiettore a Palermo, promessa sposa di Antonio, rampollo di una famiglia molto ricca.

Con loro, ci sono anche: la fedele domestica Rosalia che sogna, con il marito Giuseppe, un futuro in America e Margherita, figlia di Donna Elvira in visita a Palermo con il figlio Tommaso che viene affidato alla custodia di Rosalia. Mentre all’esterno un gruppo di anarchici, capeggiati dal giovane Libero manifesta contro il sistema, dal proiettore partono delle fiamme sempre più dirompenti.

Divampa così un incendio che fa molte vittime, quasi tutte donne, e che sconvolge la vita di Arianna, Costanza, Rosalia e Donna Elvira. Arianna vuole che il marito la consideri morta. Infatti, stanca di subire angherie, prima

dell’incendio stava meditando la fuga ma il marito, scoperto il piano, l’aveva separata dalla figlia Camilla.

Approfittando della situazione, Arianna si nasconde e medita di riprendersi la figlia e fuggire a Roma. Costanza, tornata a casa, accusa il fidanzato Antonio di averla abbandonata. La ragazza è stata salvata da un giovane di cui rimane affascinata e che stravolgerà tutti i suoi piani futuri.

Rosalia, dopo l’incendio, si ritrova condannata da circostanze imposte a dover difendere se stessa in un ambiente che sente ostile. Donna Elvira, distrutta dal dolore per la perdita della figlia Margherita, prova a reagire con tutti gli strumenti che ha a disposizione per ricostruire la sua vita.

Intanto, la polizia indaga sulle cause dell’incendio e Guglielmo pressa sul commissario Lucchesi affinché le accuse ricadano sugli anarchici. Il maggiore sospettato è proprio Libero, legato a Lucchesi da un importante segreto che riguarda il loro passato, e che al contrario di quello che tutti pensano nella triste vicenda dell’incendio ha avuto un ruolo da eroe.

Gli attori di Più forti del destino

Le protagoniste di Più forti del destino sono Laura Chiatti e Giulia Bevilacqua, che interpretano rispettivamente Rosalia e Arianna. Nel cast anche Sergio Rubini, Thomas Trabacchi, Paolo Sassanelli, Francesca Valtorta e Loretta Goggi.