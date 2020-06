Pirati dei Caraibi nuovo film: arriva Margot Robbie, addio Johnny Depp

Margot Robbie sarà la protagonista di un nuovo film della saga dei Pirati dei Caraibi. A renderlo noto è il The Hollywood Reporter. Il portale ha specificato che si tratta di un progetto parallelo al reboot della serie già annunciato e che vedrà al timone Ted Elliott e l’autore di Chernobyl Craig Mazin. In poche parole la pellicola vedrà protagonista l’attrice australiana ma non sarà uno spin-off o un sequel della saga con Johnny Depp ma si tratterà di una storia nuova e originale ambientata nello stesso mondo dei film prodotti fino ad oggi. La nuova sceneggiatura sarà firmata da Christina Hodson, che ha già lavorato con la Robbie in Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn. Tra i produttori figura, invece, Jerry Bruckheimer. I lavori di produzione sono appena iniziati dunque non è chiaro quando vedremo il film sul grande schermo: molto probabilmente non prima del 2022.

Margot Robbie è tra le attrici più richieste a Hollywood

Con questo nuovo ingaggio Margot Robbie si conferma una delle attrici più richieste e apprezzate a Hollwyood. Classe 1990, ha iniziato la sua carriera in Australia ottenendo una discreta popolarità con la soap opera Neighbours. il primo successo negli Stati Uniti è arrivato accanto a Leonardo DiCaprio in The Wolf of Wall Street. Subito dopo sono arrivati altri titoli importanti e prestigiosi quali: The legend of Tarzan, Sucide Squad, Tonya, C’era una volta…a Hollywood. Fino ad oggi ha ricevuto due candidature agli Oscar e due candidature ai Golden Globe. Al momento in cui scriviamo la Robbie non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla sua partecipazione al franchising di Pirati dei Caraibi. È certo però che nel suo futuro c’è anche un film su Barbie, la famosa bambola Mattel.

Margot Robbie è produttrice cinematografica ed è sposata

Da qualche anno Margot Robbie ha deciso di diventare pure produttrice: ha aperto una casa di produzione con la quale ha prodotto in parte alcuni dei suoi successi come Tonya, il film che racconta la vera storia della pattinatrice sul ghiaccio Tonya Harding. Margot è sposata dal 2016 con il regista Tom Ackerley: la coppia non ha figli.