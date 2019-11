Baudo interviene sulla lite Parisi-Cuccarini: cosa ha detto da Chiambretti

Pippo Baudo ospite in collegamento a La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti: il pensiero sulla lite tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini

Sta passando davvero alla storia la lite che ha visto e sta vedendo ancora oggi protagoniste Heather Parisi e Lorella Cuccarini. Le due showgirl, che hanno lavorato in diverse trasmissioni con Baudo (anche loro sono state “inventate” da lui), se ne sono dette di tutti i colori. Si è parlato più volte di una furiosa lite, il cui motivo però ancora non si capisce. Il conduttore è stato ospite su Rete 4 nel programma di Chiambretti “La Repubblica delle Donne“, e per l’occasione il padrone di casa non si è lasciato sfuggire la domanda sulle due litiganti. Il pensiero di Baudo è stato chiaro e non ha dedicato parole forti né per la Parisi né tanto meno per la Cuccarini.

Baudo: ecco cosa pensa della lite scoppiata tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi

Intervenuto nella trasmissione di Chiambretti in occasione dell’ospitata delle Gemelle Kessler, Pippo Baudo ha detto la sua circa il battibecco senza fine nato tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini. “Io non comprendo questa cosa“, ha spiegato il conduttore in collegamento, “Voglio bene ad entrambe. Spero che facciano pace, perché sono mamme entrambe e tra poco diventeranno anche nonne“, ha chiosato Baudo, tra le risate dell’intero studio. Insomma, Pippo nazionale non si è sbilanciato tanto, pensiamo infatti che il rapporto che lo ha legato e lo lega ancora ad entrambe non lo abbia portato a prendere una posizione. Per ora comunque, i toni tra le due sembra si siano placati ma potrebbe bastare poco per riaccendere la loro rivalità.

Heather Parisi e Lorella Cuccarini: cosa è successo? I motivi della lite

Ormai è un fatto risaputo: Heather Parisi e Lorella Cuccarini non sono in buoni rapporti. Potremmo riportare diversi episodi che hanno visto faccia a faccia le due showgirl ma l’ultima parola su questa situazione è toccata alla Parisi, la quale, ospite a Verissimo, ha spiegato: “Lei non è niente per me. Provo indifferenza, non fa parte della mia vita“, aggiungendo poi che non hanno mai litigato. E allora perché si leggono diverse frecciatine al veleno che le due si sono scambiate ultimamente?