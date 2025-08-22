Pippo Baudo, gli ‘altarini’ di Katia Ricciarelli: “Era meglio che tacesse”

Katia Ricciarelli è tornata ad essere chiacchierata dalla cronaca del Bel Paese in questi giorni per via delle dichiarazioni controverse rilasciate dopo la notizia della morte dell’ex marito Pippo Baudo, con il quale è stata sposata 18 anni, dal 1986 al 2004. La rottura non fu per nulla soft. Dopo la fine del matrimonio i due ex coniugi non si sono parlati per circa 15 anni, salvo poi abbracciarsi a un evento all’Arena di Verona. Tuttavia, da quanto emerso, dopo quella ‘pace’ storica, il conduttore siciliano e la soprano veneta, come tra l’altro spiegato da quest’ultima, non hanno ripreso ad avere un dialogo assiduo. Per farla breve, si sono sì lasciati alle spalle le vecchie ruggini, ma non avrebbero cominciato a ricoltivare un legame serrato. Per questo, molti sono rimasti colpiti da quanto esternato dalla cantante lirica dopo il decesso di Baudo.

Critiche a Katia Ricciarelli per le dichiarazioni dopo la morte di Pippo Baudo

Ricciarelli si è lamentata del fatto di aver saputo dai media della scomparsa dell’ex marito. Ha sottolineato che le avrebbe fatto piacere essere informata privatamente dalle persone vicine a Pippo, arrivando a dire di aver considerato la faccenda una “cosa molto cattiva”. Non solo: ha anche detto che chi è stato al fianco del conduttore negli ultimi anni “avrebbe dovuto rispettarlo di più”. “Pippo “non aveva attorno a lui le persone giuste, è stato attorniato da persone che volevano tenerlo all’oscuro di tante cose”.

Dichiarazioni che sono apparse ai più stonate e fuori luogo, come a dire indelicate. Anche perché la stessa soprano ha sì spiegato di aver fatto pace con Baudo a Verona, ma dall’altro lato ha reso noto che poi non ha mantenuto i contatti con lui. E quindi? Perché si lamenta? Contro la Ricciarelli si è scagliato il giornalista esperto di tv Giuseppe Candela.

“Katia Ricciarelli non parlava da anni con Baudo. Avevano rotto male (non serve entrare nei particolari ma ci siamo capiti). Sono giorni che si indigna perché un minuto dopo la morte non hanno avvisato una che non vedevano e sentivano da anni. A volte sarebbe meglio tacere”, ha tuonato Candela. In effetti il comportamento della cantante lirica non sembrerebbe essere stato del tutto impeccabile innanzi al decesso di Pippo Baudo che, c’è da scommettere, tutto avrebbe voluto tranne che l’ex moglie rilasciasse subito dopo la sua dipartita esternazioni poco carine nei confronti delle persone a lui care.

Tra l’altro Katia Ricciarelli ha scelto di non partecipare ai funerali di Baudo che sono stati celebrati nel suo paese di origine, vale a dire Militello Val di Catania. La musicista ha spiegato di non stare bene fisicamente. Questo il motivo del forfait.