Pippa Middleton incinta del secondo figlio? Rumors sulla sorella di Kate

Pippa Middleton è di nuovo incinta? Nelle ultime ore sta circolando sul Web un rumors che vorrebbe Kate Middleton presto di nuovo zia. A rivelare della possibile seconda gravidanza è stato PageSix ed è stata ripresa da Vanity Fair. Secondo una fonte vicina a PageSix Pippa e suo marito James Matthews sarebbero al settimo cielo dopo aver scoperto che presto la famiglia si allargherà. La coppia ha già un figlio Arthur Michael William, che oggi ha due anni – è nato a ottobre del 2018 -.

Già dopo la nascita del primogenito in verità si mormorava che la Middleton potesse diventare di nuovo mamma nel giro di due anni. Se il gossip dovesse rivelarsi vero allora avrebbe mantenuto la parola. Pippa Middleton incinta del secondo figlio però è una notizia ancora in fase di conferma, perché si tratta appunto di un rumor e manca l’ufficialità. La sorella della duchessa di Cambridge sarebbe felicissima e come lei tutta la famiglia. Anche perché si tratterebbe di una notizia bellissima in un anno difficilissimo per tutti.

Non si hanno ulteriori dettagli sulla possibile seconda gravidanza, quindi non si sa di quanti mesi sarebbe incinta e di conseguenza quando nascerà il secondo figlio. Molto probabilmente Pippa dovrebbe essere incinta di almeno tre mesi, visto che prima di questo tempo difficilmente si rende pubblica la gravidanza. Non resta che aspettare ulteriori conferme oppure la notizia ufficiale da parte della Middleton.

Pippa Middleton e James Matthews, la storia della coppia

Pippa Middleton è sposata con James Matthews, un milionario britannico, dal 2017 e sono diventati genitori nell’anno successivo. La famiglia risiede a Londra, ma sarebbero in procinto di comprare una tenuta in campagna dove vivere con i due figli. Una tenuta non lontana dalla famiglia Middleton, comunque.

Il 15 ottobre 2018 è venuto al mondo il primogenito della coppia presso il St Mary’s Hospital di Londra, nella Lindo Wing, la stessa ala privata scelta dalla duchessa di Cambridge. Insomma, nello stesso ospedale in cui sono nati i cugini George, Charlotte e Louis. Verrà scelta la stessa struttura anche per la nascita del secondo figlio?