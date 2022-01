Pio e Amedeo tornano in tv con il programma Emigratis

Colpo di scena nella carriera di Pio e Amedeo. Stando a quanto riporta in anteprima il blog di Davide Maggio i due comici pugliesi sono pronti a tornare alla guida di Emigratis, il loro fortunato programma di Italia Uno. Un vero e proprio colpo di scena per D’Antini e Grieco, che avevano chiuso con il format che li ha portati in giro per il mondo nelle vesti di turisti maleducati e senza freni.

Solo un anno e mezzo fa, infatti, Pio e Amedeo avevano preso le distanze da Emigratis. Ai microfoni di Radio 105 i due artisti avevano spiegato che non era più tempo per quel tipo di comicità e che l’avrebbero rifatto solo se fosse stata la loro ultima spiaggia. A quanto pare qualcosa è cambiato negli ultimi mesi…

Molto probabilmente su questo cambio di rotta ha pesato molto il grande successo ottenuto di recente su Canale 5 con Felicissima sera. Tre puntate ricche di gag e ospiti che hanno appassionato circa 4 milioni di telespettatori, con uno share sempre molto alto che è arrivato a toccare il 22.49% di share nella puntata finale.

Stando sempre alle indiscrezioni raccolte da Davide Maggio, Emigratis potrebbe proprio sbarcare su Canale 5 dopo il successo di Felicissima sera in prima serata. Al momento, però, mancano le conferme ufficiali. La trasmissione potrebbe ripartire già dalla prossima stagione televisiva.

Pio e Amedeo potrebbero approfittare della pausa estiva per registrare le varie puntate in giro per il mondo che Mediaset potrebbe poi trasmettere in autunno. Dell’adventure-show sono state prodotte fino ad oggi tre edizioni per Italia1, dal 2016 al 2018, con uno share medio di circa il 9.5% e punte di oltre il 15%.

Chi sono Pio e Amedeo

Pio e Amedeo, entrambi di Foggia, si sono conosciuti sui banchi di scuola e da allora non si sono più lasciati. I primi lavori di D’Antini e Grieco – nati nel 1983, con 5 giorni di differenza, il primo il 20 agosto e il secondo il 25 – sono nei villaggi turistici, dove imparano l’arte dell’improvvisazione.

Subito dopo arriva la tv, quella locale di Telefoggia, con il programma comico Occhio di bue. Il grande salto arriva solo grazie a Rai Due dove la coppia di comici viene ingaggiata per il programma Base Luna nel 2011. Dopo l’approdo in Rai, la carriera è tutta in discesa.

Il duo comico passa a Mediaset: prima a Zelig e poi a Le Iene, dove ricopre il ruolo di divertenti inviati. Il successo in televisione regala a Pio e Amedeo la possibilità di debuttare al cinema; nel 2014 sono protagonisti di ben due film: Amici come noi e Ma tu di che segno 6?. Nel 2016 il debutto di Emigratis che, come già detto, segna la carriera della coppia.