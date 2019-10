Pio e Amedeo spettacolo uguale al precedente? Arriva il Tapiro d’oro

Striscia la notizia: perché è stato consegnato il Tapiro d’oro a Pio e Amedeo

Primo Tapiro d’oro per Pio e Amedeo. Il celebre duo comico pugliese è stato raggiunto dall’inviato Valerio Staffelli per via dello spettacolo La classe non è qua. Uno show che è partito dall’Arena di Verona e che sarà di scena fino a dicembre nelle principali città italiane. Ma a detta di alcuni telespettatori di Striscia la notizia il nuovo spettacolo sarebbe identico a quello precedente del duo, ovvero Tutto fa Broadway, che ha fatto il giro del Bel paese lo scorso anno. Un’accusa piuttosto pesante, che ha portato Staffelli a raggiungere Pio Dantini e Amedeo Grieco per fare chiarezza sulla faccenda visto che i due sono molto seguiti dal pubblico italiano.

Pio e Amedeo chiariscono la situazione a Valerio Staffelli

“Ci sono arrivate diverse segnalazioni su di voi. Alcuni telespettatori lamentano il fatto che il vostro spettacolo La classe non è qua abbia un titolo diverso da quello dello scorso anno, Tutto fa Broadway, ma che i contenuti siano li stessi”, ha denunciato Valerio Staffelli di Striscia la notizia. Pronta la replica di Pio Dantini: “Abbiamo dei pezzi, sempre nostri, del vecchio spettacolo che sono stati introdotti nel nuovo. Sono pezzi da repertorio. Durante le interviste avevamo già preannunciato che questo nuovo spettacolo è un’evoluzione del vecchio”.

Pio e Amedeo: nel nuovo spettacolo pezzi di repertorio

“Se il giorno prima sei a Brescia e il giorno dopo in Sicilia lo spettacolo non sarà automaticamente mai lo stesso. E poi abbiamo aggiunto tanti pezzi nuovi“, ha aggiunto Amedeo Grieco. “È come se vai da Vasco Rossi e gli dici di non cantare Albachiara…”, ha sottolineato Pio. I due comici si sono poi proposti come nuovi conduttori di Striscia la notizia: Antonio Ricci valuterà l’auto candidatura di Pio e Amedeo?