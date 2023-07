Pio e Amedeo sparano a zero su Barbara D’Urso: video

In occasione del festival Marateale di cui sono stati ospiti, il duo comico pugliese Pio e Amedeo ha approfittato per lanciare alcune frecciatine alla conduttrice Mediaset Barbara D’Urso che, come ormai tutti sapranno, è stata recentemente “fatta fuori” dalla conduzione di Pomeriggio 5. Pio e Amedeo hanno quindi ironizzato sul fatto, non nascondendo le ostilità tra loro e la stessa Barbara D’Urso.

Le parole di Pio e Amedeo su Barbara D’Urso

Barbara D’Urso che, per la prima volta da diversi anni a settembre non tornerà a Mediaset, è stata oggetto dell’ironia del duo comico pugliese Pio e Amedeo che, sul palco del Marateale in Basilicata, si sono lasciati andare a qualche battuta sulla mancata presenza della nota conduttrice nei palinsesti Mediaset della prossima stagione televisiva.

“Quando ci hanno detto ‘venite al Marateale’, abbiamo visto grandissimi nomi, Giancarlo Giannini, Carlo Verdone. Poi abbiamo visto che stava anche Barbara D’Urso… vabbè chiamano cani e porci, andiamo pure noi”, hanno dichiarato i due comici tra le risate del pubblico presente. Quindi Amedeo ha continuato, affermando: “Quando abbiamo visto Barbara D’Urso pensavamo di non meritarcelo. Tanto con lei ci vediamo a set… ah no”.

Entrambi non hanno nascosto il fatto di non essere particolarmente amici della conduttrice partenopea. “Non ci vogliamo bene, soltanto che noi lo diciamo, non come quelli dello spettacolo. Ma quando Pier Silvio ha detto: non ci sarà Barbara, ma quanto è stato bello”, ha aggiunto ancora Amedeo che non è riuscito a celare la sua felicità per la cacciata della conduttrice dalle reti del Biscione.

Pio ha poi terminato il discorso affermando: “Noi misuriamo la grandezza di personaggi quando sanno mettersi in gioco, Maria De Filippi con noi si è messa in gioco find al primo giorno. E credo che la D’Urso sia una donna intelligente. Salutiamo Barbara”.

“Abbiamo visto che stava anche Barbara D’Urso… vabbè chiamano cani e porci, andiamo pure noi” “Tanto con lei ci vediamo a sett… ah no” Pio e Amedeo continuano a prendere di mira Barbara D’Urso.

E citano la loro amica Maria De Filippi, senza un apparente motivo pic.twitter.com/TYOcykwQks — Cinguetterai  (@Cinguetterai) July 30, 2023

L’ostilità tra Pio, Amedeo e la D’Urso

Che fra i tre non corra buon sangue ora è noto a tutti ma come mai i rapporti tra i comici e la conduttrice sono così freddi? A quanto pare per dare una parziale risposta a questa domanda si deve tornare un po’ indietro, a circa metà luglio, quando la celebre conduttrice di Mediaset, fresca di “licenziamento”, aveva sparato a zero sulla televisione e alcuni dei personaggi che fanno pare dell’entourage di Mediaset tra cui apparentemente anche Pio e Amedeo.

“Su Canale 5 vedo molte cose trash che vengono esaltate”, aveva dichiarato senza troppi mezzi termini l’ex volto di Pomeriggio 5. Una vera e propria stoccata che sembrava essere rivolta ad altri volti e programmi che fanno parte del palinsesto delle reti Mediaset. Tra i destinatari della frecciatina di Barbarella Nazionale ci potrebbe anche essere il duo comico pugliese che, fin dalla prima puntata del loro show trasmesso su Canale 5 e intitolato “Felicissima sera”, ha scatenato ondate di polemiche sui social.

Tra gli altri anche Maria De Filippi si potrebbe trovare nel mirino della presentatrice per i siparietti trash che si vedono solitamente nel suo talk show pomeridiano con Tina e Gemma, Uomini e Donne. E poi ancora Paolo Bonolis che potrebbe essere stato criticato per alcune battute e momenti un po’ troppo sopra le righe che si vedono molto spesso nel suo game show, Avanti un altro.