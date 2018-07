Amedeo Grieco di Pio e Amedeo di nuovo papà: la moglie Maria è incinta

Secondo figlio per Amedeo Grieco di Pio e Amedeo: l’annuncio della moglie Maria

Cicogna in arrivo per Amedeo Grieco del duo comico Pio e Amedeo. Il protagonista di Emigratis aspetta il secondo figlio dalla moglie Maria. È stata proprio quest’ultima a dare l’annuncio su Instagram, dove ha mostrato il pancione che cresce mese dopo mese. La moglie di Amedeo ha aspettato i fatidici tre mesi prima di condividere una notizia così bella e gioiosa. La coppia ha già un figlio, Federico, di tre anni. Amedeo e Maria sono molto uniti e la popolarità di Grieco non ha cambiato la loro quotidianità, fatta di cose semplici come una giornata trascorsa al mare o una cena a casa, in famiglia.

La moglie di Amedeo Grieco è incinta di nuovo

“Ho aspettato un bel pò’ per renderlo noto, malgrado qualcuno se ne sia accorto… ebbene si, sono incinta! Non ho risposto ai messaggi di alcuni solo per “scaramanzia”. I chiletti in più di cui parlavate ci sono eccome per accogliere questa magia, questa nuova vita. La notizia é che aspettiamo il secondo bambino e non c’é notizia piú bella al mondo da potervi raccontare e condividere e che il padre di quest’ anima é sempre lo stesso (non sto bene,lo so 😂😂😂)”, ha scritto su Instagram Maria, tirando una simpatica frecciatina al marito Amedeo Grieco e al duo comico di Pio e Amedeo.

Pio e Amedeo: le difficoltà della moglie di Amedeo

In un secondo post su Instagram Maria ha spiegato che i primi tre mesi di gravidanza sono stati tutt’altro che facili. “Sono alla ventesima settimana. I primi 3 mesi sono stati tosti, con nausee sconvolgenti, ho provato di tutto affinché si attenuassero ma nulla. L’unico aiuto l’ ho avuto con “biochetasi” (non mi paga nessuno per dirlo ma se posso aiutare anche una sola persona in questa condizione ne sono ben felice) e facendo qualche camminata che mi aiutava un po’”, ha raccontato la futura mamma.