Pio e Amedeo, Felicissima Sera nuova stagione confermata: anticipazioni

Il varietà dei due comici foggiani torna in prima serata su Canale 5 nella prossima stagione televisiva: la conferma

Il settimanale Oggi ha dato notizia che Felicissima Sera è stata confermata. La seconda stagione del programma di Pio e Amedeo tornerà in prima serata su Canale 5 a partire dalla prossima stagione televisiva. Resta da capire quando. Tra qualche settimana Mediaset presenterà i palinsesti 2021-2022 delle proprie reti: Felicissima Sera figurerà tra le proposte già a partire da settembre o i telespettatori dovranno attendere la prossima primavera? Gli ascolti del varietà di Pio e Amedeo sono stati brillanti, complici anche i numerosi ospiti, esibizioni e musica live: la prima puntata 4.070.000 spettatori con il 20,13%, la seconda 4.013.000 spettatori con il 21,09% mentre il terzo appuntamento 4.331.000 per uno share del 22,50%. Il varietà del duo foggiano ha sbaragliato la concorrenza e ha confermato essere la punta di diamante di questa primavera televisiva.

Gli ascolti del ‘meglio’ della prima stagione, invece, sono stati piuttosto bassi. I dati Auditel hanno fatto registrare soltanto l’11% di share e 2.095.000 spettatori. Un nulla di fatto, dunque, contro Un Passo dal Cielo 6 con Daniele Liotti, Giusy Buscemi, Serena Iansiti ed Enrico Ianniello, che l’ha doppiato: 21,8% di share e 4.860.000 spettatori. È stata una sfida vinta, ma anche una sorpresa per il pubblico e un sogno che si è avverato per loro. La chiave del successo di Pio e Amedeo rimane quella della leggerezza, paragonabile alla scena di una tavolata tra amici che ha conquistato il pubblico.

La prima stagione di Felicissima Sera sarà ricordata soprattutto per la polemica sulle N-Word, momento delicato e molto discusso dedicato al politically correct. Questo ha scatenato anche forti reazioni da parte di Arcigay, comunità ebraiche, personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e della musica, ma anche dell’opinione pubblica. Quella fatta sui gay non è stata satira, ma hanno cavalcato la rabbia di una comunità. Nel loro monologo finale non c’era proprio niente da ridere.

Pio e Amedeo completano il nuovo film Belli Ciao dopo Felicissima Sera

Dopo aver concluso Felicissima Sera, Pio e Amedeo sono al lavoro per completare Belli Ciao. Il nuovo film, con la regia di Gennaro Nunziante che ha firmato i successi di Checco Zalone, era stato sospeso a ottobre scorso a causa dello stato d’emergenza per il Covid-19. Adesso cercheranno di ultimare le riprese e sperano di uscire nelle sale cinematografiche per il 1° gennaio 2022.