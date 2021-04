Pio e Amedeo, Felicissima Sera: chi dei conduttori s’è congratulato e chi no

By

Pio e Amedeo inarrestabili. Il duo comico, con lo show Felicissima Sera!, in onda il venerdì in prima serata su Canale Cinque, sono partiti con il turbo. La prima puntata, trasmessa il 16 aprile, ha totalizzato 4.070.000 spettatori pari al 20.1% di share; la seconda, in onda il 23 aprile, ha mantenuto l’eccellente risultato, venendo vista da 4.013.000 spettatori con uno share del 21.1%,

Il tandem foggiano ha parlato di questo e molto altro con Tv Sorrisi e Canzoni, rivelando anche un curioso aneddoto relativo ai conduttori del settore tv. Carlo Conti, che si è scontrato con il suo Top Dieci (perdendo) proprio contro Felicissima sera!, ha contattato Pio e Amedeo per complimentarsi. Sono stati loro stessi a raccontarlo: “Lui è stato davvero gentilissimo: ‘Ragazzi, mi dispiace non potervi guardare perché devo lavorare'”. Insomma, il toscano si è rivelato una volta di più un vero gentiluomo.

A proposito di volti Rai: anche Mara Venier si è fatta sentire. “Ci ha urlato bravi!!!”, fanno sempre sapere i foggiani. Ci sono state poi le congratulazioni dei colleghi comici Luca Bizzarri, Frank Matano e Angelo Pintus. Qualcuno da Mediaset? Tralasciando Maria De Filippi, che è pure stata ospite nella prima puntata (con Pio e Amedeo l’amicizia dura da un po’), nessun altro? Barbara d’Urso? Federica Panicucci? I due comici non hanno menzionato nessuno su tale fronte. Chissà se si è trattato di una dimenticanza oppure non sono giunte le congratulazioni.

Pio, sempre a Tv Sorrisi e Canzoni, confida poi che non si sarebbe mai aspettato un simile esito per quel che riguarda gli ascolti. Amedeo prova invece a scovare i motivi di un successo così vasto, sottolineando che lo show “profuma di normalità”, cioè quello di cui la “gente ha voglia adesso”.

Amedeo svela anche una scommessa fatta nel dietro le quinte assieme allo staff: ha preso una busta, ci ha infilato dentro dieci euro ed ha scritto 13,7%, ossia la sua previsione di share. “Sono felicissimo di essermi sbagliato”, ha chiosato. Gli ha fatto eco Pio che invece, in quella busta, aveva scritto 18%, “pensando agli esami dell’università, quando quel voto andava di lusso”.

Il duo ha avuto ospiti importanti: da Maria De Filippi a Claudio Baglioni, passando per Achille Lauro, Francesco Totti ed Emanuele Filiberto. Mai avuta ansia da prestazione? “Alle prove sì, ma quando si accendono le luci inizia la magia”; parola di Amedeo.