Pio e Amedeo a Domenica In: d’Urso sfottuta e rivelazione su Maria

Pio e Amedeo, al secolo Pio D’Antini e Amedeo Grieco, sono sbarcati a Domenica In, rendendo frizzante la puntata in onda il 17 dicembre. Battute e risate, ma anche momenti di commozione e dolore durante l’ospitata. I due comici, inoltre, hanno presentato il loro ultimo film, “Come può uno scoglio”, disponibile nelle sale cinematografiche a partire dal 28 dicembre.

Pronti via, Mara Venier ha chiesto perché Pio abbia deciso di abitare a Milano, mentre Amedeo ancora oggi vive nella sua città Natale, Foggia. Grieco ha detto che il capoluogo lombardo è troppo caro. La ‘Zia’, simpaticamente, lo ha punzecchiato: “Dai che siete ricchi adesso, guadagnate un sacco di soldi”. In effetti è così. Amedeo ha comunque continuato a scherzare: “Ma sai quanto è il cambio Foggia-Milano? A Foggia il caffè me lo regalano pure”.

La rivelazione su Maria De Filippi: “Importantissima”

Spazio poi agli snodi cruciali della carriera. I due comici hanno raccontato che il primo balzo in avanti nel mondo dello spettacolo lo hanno fatto quando riuscirono a collaborare con Le Iene. Poi la consacrazione con l’ospitata travolgente al Festival di Sanremo targato Baglioni. Pio e Amedeo hanno poi speso delle parole per Maria De Filippi, la quale li ha più volte ospitati nelle sue trasmissioni: “Maria De Filippi, un personaggio importantissimo per noi. Al di là del lavoro, non è facile credere e fidarsi di due come noi, soprattutto all’inizio”.

Mara Venier ha poi domandato quale ospite avuto nel loro programma Felicissima Sera sia stato il più ostico, ossia quello meno disponibile. “Quello un po’ più resistente? Francesco De Gregori, però lo capisco, ci ha visto in faccia, come condannarlo”, ha spiegato Amedeo che poi è finito sull’orlo del pianto. Il comico è quasi crollato emotivamente quando la conduttrice ha ricordato sua madre, scomparsa nel giugno 2020.

“Se ne è andata troppo presto, Avrebbe fatto 60 anni in questi giorni, mi manca sempre, non c’è”, ha scandito Grieco, con la voce rotta dal pianto. La Venier ha compreso subito che era il caso di virare su un tema più leggero ed ha cambiato rotta in un amen, chiedendo ai comici che regali hanno chiesto i loro figli a Babbo Natale. D’Antini si è lanciato in uno spassoso e innocuo sfottò su ‘Barbarella: “Mia figlia a Babbo Natale ha detto che vuole la macchina della verità perché deve sapere delle cose, forse vuole quella di Barbara d’Urso, quella dell’Alabama”.

“Perché Barbara?”, ha chiesto Mara, non ricordando o non sapendo che a Live – Non è la d’Urso si utilizzava questo strano marchingegno di origine americana per ‘torchiare’ gli ospiti. “Vabbè, mando un bacio a Barbara che è in giro per i teatri con la sua tournée”, ha concluso la ‘Zia’, salutando la collega con la quale ha rivaleggiato per anni in tv.