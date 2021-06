Pino Daniele fratello, come è morto e chi era: addio a Salvatore

È morto all’età di 56 anni Salvatore Daniele, fratello minore del famoso cantautore napoletano Pino. L’uomo è stato stroncato da un infarto. I carabinieri ne hanno rinvenuto il corpo senza vita all’interno della sua abitazione, a Napoli, in via San Giovanni Maggiore Pignatelli. Sul posto sono rimasti a lungo i militari della Compagnia Napoli Centro e i sanitari del 118. Stando alle prime indiscrezioni Salvatore soffriva da tempo di problemi di cuore, proprio come il fratello maggiore che ha lasciato il segno nella musica italiana con le sue canzoni.

Salvatore Daniele è diventato noto qualche anno fa grazie al fratello. È balzato infatti agli onori delle cronache negli anni Settanta perché è comparso sulla copertina di uno degli album storici di Pino Daniele, Terra Mia, il primo disco da solista dell’artista scomparso prematuramente nel 2015.

Terra mia contiene anche la celebre Napule è, uno dei brani più conosciuti e amati del cantautore partenopeo, ma anche altre canzoni indimenticabili quali: Na tazzulella ‘e cafè, Maronna mia, Che calore, Fortunato.

La morte del fratello di Pino Daniele

Di recente, come fa sapere il Corriere della Sera, si era parlato di Salvatore Daniele per il possibile sgombero dell’abitazione in cui viveva e che era di proprietà della nonna, che è stata immortalata da Pino Daniele in una famosa canzone proprio contenuta nell’album Terra mia, Donna Cuncè.

Pino Daniele, morto all’età di 60 anni sempre per colpa di un infarto, aveva altri fratelli: era infatti il primogenito di sei figli. Dopo l’artista sono arrivati: Carmine detto “O Giò” (omaggiato nella canzone A testa in giù), Patrizia, Salvatore, Nello e Rosaria.

Al momento sulla scomparsa di Salvatore non si è espressa Sara Daniele, la nipote nonché figlia di Pino sempre molto attiva sui social network. La ragazza, migliore amica di Aurora Ramazzotti – primogenita di Eros e Michelle Hunziker – non ha ancora commentato pubblicamente la notizia della morte dello zio.

Salvatore Daniele era molto legato a Napoli, città dove è nato e cresciuto e dove ha continuato a vivere fino alla fine dei suoi giorni. Dopo la scomparsa di Pino Salvatore ha omaggiato più volte l’amato fratello con ricordi e aneddoti, assai preziosi per i tanti fan del cantante.