Pino Caruso è morto: addio al maresciallo Capello di Carabinieri

Pino Caruso è morto: l’addio al maresciallo Capello della fiction Carabinieri

Il cinema, la tv e il teatro sono a lutto e piangono la scomparsa di Pino Caruso, attore palermitano morto ieri a 84 anni nella sua casa a Roma (i funerali si svolgeranno domani).“Stava male da un po’ di tempo“, ha fatto sapere la moglie (fonte Repubblica), “ma se ne è andato sereno“. Caruso è stato uno degli attori siciliani più celebri in televisione e al cinema. Nato il 12 ottobre 1934, ha fatto l’ingesso nel mondo dello spettacolo al Piccolo Teatro di Palermo nel 1957 con una piccola parte in “Il giuoco delle parti” di Luigi Pirandello. Più tardi, nel 1965, è sbarcato nella Capitale e due anni dopo per il Bagaglino ha debuttato al Teatro Nuovo di Milano con la piece “Pane al Pino e Pino al Pino” di Castellacci e Pingitore.

Pino Caruso: da Palermo a Roma tra teatro, cinema e televisione

Sul finire degli Anni Sessanta approda anche al cinema e in televisione. Resta uno dei primi interpreti ad aver portato la lingua sicula sul piccolo schermo che tra i tanti lavori, lo ha visto anche protagonista, tra il 2002 e il 2003, della fortunata serie di Canale 5 Carabinieri, dove ha vestito i panni del maresciallo Giuseppe Capello. Negli ultimi anni è apparso in altre fiction come L’onore e il Rispetto, Squadra antimafia 7, Solo e nel film di Ficarra e Picone La matassa.

Gli omaggi per Pino Caruso

“Ciao Pino. Lasci in tutti noi un grande dolore, ma certamente anche l’orgoglio di averti conosciuto e di aver condiviso un pezzo importante della nostra strada. Palermo perde un concittadino straordinario, un uomo, un artista che ha contribuito alla rinascita della città, con la sua cultura, la sua ironia, la sua sagacia“. Questo l’omaggio pubblicato su Facebok per l’attore da parte del sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Anche la società calcistica della città siciliana, attraverso un tweet, ha espresso il proprio cordoglio per la morte di Caruso, tifoso della squadra: “L’U.S. Citta’ di Palermo esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dell’attore palermitano Pino Caruso“. In questo ore, via social, anche tante personalità del teatro, del cinema e della tv stanno omaggiando l’attore.