Pinguini tattici nucleari: significato nome terzi classificati Sanremo 2020

Sanremo 2020, i Pinguini tattici nucleari terzi nella classifica finale: la storia

A Sanremo 2020 i Pinguini tattici nucleari hanno senz’altro fatto parlare di sé non solo per il genere di musica e per il brano proposto, Ringo Starr, ma anche per un nome che – come accade sempre in questi casi – desta tantissima curiosità. Sin da subito il pubblico ha iniziato a chiedersi il significato di Pinguini tattici nucleari, e la risposta è arrivata ufficialmente solo nella conferenza stampa tenutasi all’indomani della terza puntata del Festival condotto da Amadeus. Il gruppo ha prima precisato di venire da “storie di bullismo” e che “questo Sanremo è la nostra ‘vendetta’ a quegli anni in cui eravamo gli ‘sfi…i'”. Una bella vendetta, bisogna dirlo, vista la terza posizione conquistata.

Il significato del nome dei Pinguini tattici nucleari: c’entra una birra famosissima

Sempre dopo la terza conferenza stampa i Pinguini tattici si sono soffermati sul significato del proprio nome: “Sappiamo che è una birra – queste le parole del leader della band, Riccardo Zanotti –. Eravamo ragazzini, avevamo visto questo nome in un menù di un pub e ci è piaciuto. Spesso – ha poi aggiunto sempre Riccardo – le cose più grandi nascono davanti a una birra”. La birra a cui fanno riferimento i Pinguini tattici è la nota Tactical Nuclear Penguin, di cui loro hanno saputo quando erano adolescenti e che non potevano permettersi “perché questa birra qui costa più di quaranta euro”, hanno spiegato. “È un nome strambo – ha poi ammesso il leader del gruppo – ma adesso guardando indietro ce lo portiamo nel cuore”.

Il successo dei Pinguini tattici nucleari e il paragone con gli Elio e le storie tese

Oltre ad essere arrivati terzi a Sanremo 2020 i Pinguini tattici nucleari sono riusciti a imporsi nell’immaginario collettivo, almeno per il momento, come i successori, diciamo così di Elio e le storie tese. “Li stimiamo tantissimo, è un onore. Sono musicisti straordinari”, così Zanotti ha commentato il paragone, e non è difficile essere d’accordo con lui, visto che nel corso degli anni hanno avuto un successo strepitoso. Vi aspettavate che Pinguini tattici nucleari significasse questo?