Pilar Fogliati ha un nuovo fidanzato: ecco perché è finita con Claudio Gioè

Perché Pilar Fogliati e Claudio Gioè si sono lasciati

Non è una novità: da circa un anno Pilar Fogliati e Claudio Gioè non stanno più insieme. La coppia è sempre stata piuttosto riservata e i motivi della rottura non sono mai stati svelati. Almeno fino ad oggi visto che l’attrice di Un passo dal cielo (interpreta il ruolo di Emma Giorgi dalla quarta stagione della fiction Rai) ha voluto spiegare il motivo che l’ha portata ad allontanarsi dal collega. A quanto pare Pilar e Claudio si sono detti addio perché avevano progetti di vita diversi. Di più non è dato sapere ma quel che è certo è che la Fogliati ha già voltato pagina. Da qualche tempo fa coppia fissa con un altro uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo: un amore, dunque, riservato e lontano dal mondo del gossip e dei pettegolezzi.

Le parole di Pilar Fogliati sull’ex fidanzato Claudio Gioè

“Ho avuto una lunga storia con un attore più grande di me ma la storia è finita perché avevamo progetti diversi”, si è limitata a dichiarare Pilar Fogliati al settimanale Confidenze. La 27enne di origini argentine non nomina Claudio Gioè ma è evidente che si tratti proprio dell’attore siciliano noto per le sue interpretazioni in Squadra Antimafia, Il capo dei capi e La mafia uccide solo d’estate. Oggi Pilar è felice accanto ad un’altra persona, che è sconosciuta ai più.

Pilar Fogliati parla del suo nuovo fidanzato

“Da qualche mese ho un nuovo fidanzato. Per fortuna non fa parte del mio mondo, si occupa di energia pulita. Sono innamoratissima e felice, ma per ora non vivo con lui. Magari succederà più avanti: sono molto indipendente e tengo ai miei spazi”, ha confidato Pilar Fogliati.