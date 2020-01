Pietro Taricone, il ricordo al Gf Vip: la dedica dell’amico Salvo emoziona

Grande Fratello Vip 2020, Salvo Veneziano ricorda l’amico Pietro Taricone in occasione dei 20 anni del reality

Il Grande Fratello Vip 2020 è iniziato con un video che ha ripercorso i vent’anni del reality show, tra edizioni classiche e Vip. Le immagini hanno emozionato gli appassionati storici del programma, ma per festeggiare il ventennale del Gf Alfonso Signorini ha anche chiamato quattro vecchie glorie. Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Patrick Ray Pugliese e Pasquale Laricchia: due di loro diventeranno concorrenti ufficiali del Gf Vip 4. E nella prima puntata sono subito arrivati sulla passerella Salvo e Sergio, volti della prima edizione del Gf, quella che è rimasta nel cuore di tutti. Quella di Pietro Taricone. E celebrando un compleanno così importante, è stato ricordato anche Taricone.

Pietro Taricone, il ricordo al Grande Fratello Vip: le parole dell’amico Salvo nella prima puntata

Salvo ha chiesto subito la parola a Signorini per dire una cosa, su cui, ha detto, sarebbe stato d’accordo anche Sergio l’Ottusangolo. Nessuno sapeva cosa Salvo stesse per dire, poi le sue parole: “Voglio dedicare questa edizione a una mamma. Una mamma che dieci anni fa ha perso suo figlio. Questo ragazzo 20 anni fa è uscito da questa porta e si chiama Pietro Taricone. E voglio dedicarlo a sua mamma”. C’è stato un lungo applauso in studio, pubblico e opinionisti si sono anche alzati in piedi: insomma, una vera ovazione. Poi Salvo ha proseguito: “Volevo ricordarlo e volevo salutare la mamma. Io penso che il Grande Fratello sia partito proprio da Pietro ed è giusto che stasera si ricordi”. Non potremmo che essere tutti d’accordo con lui.

Il ricordo di Taricone al Gf Vip 2020, Signorini ringrazia Salvo Veneziano: “Le pagine che io amo di più”

La regia ha prontamente mandato sullo schermo una foto di Pietro Taricone al Grande Fratello, sorridente come tutti lo ricordiamo. Infine, Alfonso Signorini ha ringraziato Salvo per averlo ricordato: “Queste sono le pagine del Grande Fratello che io amo di più, e che tu hai aperto inaspettatamente stasera. Grazie”.