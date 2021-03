Pietro Genuardi dopo il matrimonio con Linda: la scelta sul secondo figlio

L’attore, ex volto storico di Centovetrine, è convolato a nozze nell’estate 2020 con una cerimonia intima in Puglia

Pietro Genuardi è un uomo felicemente sposato. A 58 anni l’attore – attualmente nel cast de Il Paradiso delle Signore – è convolato a nozze con la fidanzata storica Linda, di professione hostess. I due si sono conosciuti proprio su un volo, diretto in Kenya, nel 2012. Da allora non si sono più lasciati e dopo otto anni insieme sono diventati marito e moglie.

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Pietro Genuardi ha spiegato che nella sua vita ha avuto tante donne ma fin da subito ha capito che Linda era quella giusta. La coppia condivide tante passioni, discute e chiacchiera per ore. Non solo: Pietro ha ammesso di sentirsi davvero bene quando è in compagnia di Linda. Il matrimonio è stato celebrato il 5 settembre 2020 in Puglia, alla presenza di pochi intimi.

Nonostante il grande evento, Pietro Genuardi non ha alcuna intenzione di diventare di nuovo papà. L’attore ha infatti già un figlio, Jacopo, avuto 29 anni fa da una precedente relazione. Genuardi ha così motivato la sua scelta:

“La paternità per me è un capitolo chiuso e di conseguenza lo è anche per mia moglie. Benché non lo dia a vedere probabilmente Linda avrebbe desiderato avere un bambino. Ma ha compreso la mia scelta. Alla mia età non me la sento: non ho mai ambito a essere il nonno di mio figlio, sarebbe una follia”

Pietro Genuardi ha inoltre rivelato che il suo unico erede, Jacopo, ha un bel legame con la moglie Linda. I due hanno anche lavorato per un breve periodo insieme. Dopo aver ultimato gli studi a New York il giovane Genuardi ha superato le selezioni della compagnia aerea dove lavora Linda (senza ricevere alcuna raccomandazione, come precisato da papà Pietro).

Oggi però Jacopo Genuardi è tornato alla sua grande passione e si divide tra la regia e la sua società di produzione. Il ragazzo è nato dal matrimonio tra Pietro Genuardi con l’attrice e insegnante di recitazione Gabriella Saitta. Gli ex coniugi hanno mantenuto un ottimo rapporto dopo la separazione avvenuta negli anni Novanta.

Tornando a Linda, Pietro Genuardi è costretto a mandare avanti un matrimonio pendolare. La moglie vive a Milano (e continua a lavorare come hostess) mentre lui è spesso a Roma per le riprese de Il Paradiso delle Signore. Un sacrificio che non pesa a Pietro e Linda che, a causa dei rispettivi lavori, sono praticamente sempre con la valigia in mano.