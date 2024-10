Pietro Genuardi: “Lascio Il paradiso delle signore, grave malattia”

Pietro Genuardi, tra i protagonisti della fortunata serie tv di Rai Uno Il Paradiso delle Signore (nella soap ricopre il ruolo di Armando Ferraris), ha annunciato che lascerà il set e che a breve sparirà dalle puntate. L’attore, tramite un messaggio diramato sul suo profilo Instagram nella mattinata di mercoledì 30 ottobre, ha reso noto che gli è stata diagnosticata una gravissima patologia. Un fulmine a ciel sereno che ha colto tutti di sorpresa. Nessuno infatti era a conoscenza del quadro clinico dell’interprete.

In particolare Genuardi ha fatto sapere che si sta curando all’ospedale Umberto Primo di Roma. Ha tenuto a ringraziare calorosamente i medici che lo stanno seguendo. Quindi ha spiegato dettagliatamente la grave forma di malattia contro cui sta lottando

“È trascorso un mese da quando ho incontrato, all’inaugurazione a palazzo Velli, tutti voi durante l’apertura della mostra dedicata al Paradiso delle Signore. Poi sono scomparso dai radar. Purtroppo sono vittima di una patologia grave del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà, a conclusione, il trapianto di midollo. Sto affrontando il secondo ciclo di protocollo chemioterapico, ma tra breve non mi vedrete più in onda. Resto sempre fedele ad Armando, ai miei colleghi, nessuno escluso, che in questo periodo mi sono stati vicinissimo e a voi che spero possiate con la vostra energia sostenermi perché presto possa tornare al lavoro più forte di prima”.

Genuardi ha poi speso parole di profonda stima per i suoi familiari, in particolare per la sua amata moglie Linda, per suo figlio Jacopo e per suo padre, oltre ad aver ringraziato tutto il personale sanitario che lo sta accompagnando durante il percorso clinico.

Tra i primi a dedicare messaggi di sostegno all’attore ci sono stati il collega Roberto Farnesi, la parlamentare Rita Dalla Chiesa e Gloria Radulescu, anche lei tra i protagonisti de Il Paradiso delle Signore. Tantissimi anche i fan che hanno scritto commenti di vicinanza all’interprete, cercando di infondergli positività e speranza.

Pietro Genuardi, chi è Armando Ferraris ne Il Paradiso delle Signore

Genuardi ha legato la sua figura professionale al personaggio di Armando Ferraris, il capo magazziniere de Il Paradiso delle Signore. Trattasi di uno dei ruoli più amati e apprezzati dal pubblico che segue le vicende della serie tv di Rai Uno. Nella fattispecie, Ferraris ha fatto breccia tra tanti telespettatori per via del suo atteggiamento positivo, buono e altruista. Nelle ultime puntate trasmesse lo si è notato per essere il confidente di Enrico. Nella trama della fiction, di particolare interesse è stata anche la love story vissuta con Agnese Amato, un amore giunto al capolinea nel momento in cui la madre di Salvatore si è trasferita a Londra.