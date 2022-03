Pierpaolo Pretelli sbarca in radio su consiglio di Fiorello: cosa farà e dove

Pierpaolo Pretelli riparte dalla radio. Non molto tempo fa aveva raccontato in una intervista a Vanity Fair di aver conosciuto il suo idolo, Fiorello, che gli aveva dato un prezioso consiglio. L’occasione per incontrarlo è stata il Festival di Sanremo 2022, dove si sono incrociati perché lui era lì con Mara Venier e Domenica In. Pierpaolo sogna un percorso alla Fiorello, magari consapevole del fatto che di Fiorello però ce n’è uno. Lui però si ispira a Rosario e vorrebbe ripercorrere le tappe della sua carriera. Parlando con lui ha conosciuto una persona accogliente e disponibile, anche a dargli delle dritte.

Così Pierpaolo aveva confessato che Fiorello gli ha consigliato di fare radio. Come ha fatto anche lui anni fa, d’altronde. In realtà l’ex gieffino pare avesse già intenzione di fare le ossa in un ambiente prezioso e dinamico come la radio, ma dopo il consiglio di Fiorello si è convinto ancor di più. La radio era il suo “obiettivo imminente”, così aveva detto a Vanity, e pare sia riuscito a realizzarlo.

Pierpaolo Pretelli è entrato nella famiglia di R101. L’appuntamento con lui per i suoi fan è il venerdì mattina, dalle 11 alle 12, nel programma radiofonico Procediamo. Affiancherà insomma Fernando Proce, che conta già sulla partecipazione di Regina e Sabrina. Procediamo va in onda tutti i giorni dalle 9 alle 12, ma Pierpaolo Pretelli ci sarà solo il venerdì mattina. Sarà possibile seguirlo anche in tv, sul canale 67 del digitale terrestre.

Ad annunciare l’arrivo di Pretelli su radio R101 sono stati proprio i protagonisti di Procediamo, approfittando della sua presenza in studio. Sparito da Domenica In, insomma, l’ex gieffino ha dato retta a Fiorello e inizierà venerdì 18 marzo la sua avventura radiofonica.

Pierpaolo Pretelli su radio R101: la sua scheda di presentazione

Sul sito ufficiale di R101 è già comparsa la scheda di presentazione di Pierpaolo. Quindi ha raccontato di venire da Maratea e già da bambino gli piaceva stare al centro dell’attenzione e intrattenere le persone. Ha studiato Giurisprudenza, ma dopo aver superato quindici esami ha lasciato gli studi. Ha lavorato come vocalist in alcuni locali di Roma e sogna da sempre di lavorare nel mondo della televisione. Non ha menzionato Uomini e Donne né Temptation Island tra le sue esperienze, e neanche Striscia la Notizia. Nella scheda è passato direttamente al GF Vip che gli ha dato modo di farsi conoscere dal grande pubblico, poi Tale e Quale Show e Domenica In.