Pierpaolo Pretelli ”a pezzi” dopo Rocky, l’appello dell’attore

Sono mesi splendidi per Pierpaolo Pretelli che è diventato papà per la seconda volta ed è il protagonista dello spettacolo teatrale Rocky The Musical. Nei panni di Rocky Balboa, l’ex velino si gode il successo e lo fa condividendo con i fan molti momenti della sua vita. Nonostante gli ottimi risultati ottenuti con il progetto teatrale, il compagno di Giulia Salemi ha riferito di avere dei problemi di salute che potrebbero compromettere la sua performance. L’attore avrebbe perso la voce e sui social ha lanciato un appello come richiesta di aiuto.

Pierpaolo Pretelli senza voce

“Ragazzi sono a pezzi con la voce“, così Pierpaolo Pretelli ha dato il buongiorno ai suoi fan che lo seguono sui social e lo supportano in ogni situazione. L’attore ha spiegato che il musical di cui è protagonista gli sta regalando tante soddisfazioni ma allo stesso tempo gli ha tolto la voce. Attualmente si sta curando con alcuni prodotti omeopatici che, però, non avrebbero risolto la situazione.

L’appello dell’attore

Pretelli ha voluto aggiornare i followers sul suo stato di salute per poi lanciare un appello al riguardo. Ha chiesto ai fan se conoscono un modo per fare tornare la voce. Nella sua storia Instagram, però, non è mancata l’ironia con la quale riesce sempre a contraddistinguersi. Infatti, l’attore ha sdrammatizzato, affermando di provare a sistemare le corde vocali mangiando un piatto di carbonara.

Rocky The Musical si farà?

Per adesso le condizioni di Pretelli sono stabili e l’attore tornerà in scena questa sera al Teatro Brancaccio con lo spettacolo Rocky The Musical che fin dalle prime serate ha riscontrato un successo strepitoso.

Pierpaolo Pretelli e il nuovo capitolo della sua vita

Sembra ieri quando Pierpaolo Pretelli ha esordito come velino a Striscia la notizia ed oggi, invece, è un attore di teatro molto amato e conosciuto dagli italiani che lo seguono e supportano. La sua esperienza nella casa più spiata d’Italia è stato un trampolino di lancio che lo ha condotto nella carriera artistica che attualmente sta portando avanti. Determinato, intraprendente e di bell’aspetto, Pierpaolo Pretelli si gode il successo senza mai, però, abbandonare quei valori che lo hanno reso l’uomo che è adesso. Giulia Salemi, Kian e Leo lo accompagnano e gli danno la forza per proseguire il suo percorso artistico. Infatti, anche la sua sfera privata va a gonfie vele e l’amore per l’influencer e conduttrice cresce giorno dopo giorno. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello e da quel momento non si sono più lasciati, scegliendosi l’uno per l’altro. Il pubblico italiano li adora e fa il tifo per loro.