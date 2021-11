Piero Pelù in difesa della moglie: polemica rovente, cosa è successo

Piero Pelù scende nell’arena social per difendere la moglie Gianna Fratta, finita nei giorni scorsi al centro di una polemica scatenata dalla deputata leghista siciliana Marianna Caronia. Motivo? La direttrice d’orchestra (Fratta, da maggio, ricopre il ruolo di direttrice artistica dell’Orchestra sinfonica siciliana), tramite un’originale post social, aveva invitato gli utenti a partecipare in streaming ad un concerto che ha diretto lo scorso venerdì a Palermo e che ha visto la quotata musicista Martha Argerich esibirsi al pianoforte.

Promozione “fuori luogo e di cattivo gusto” ha tuonato Caronia in merito al post della Fratta che recita così: “Appuntamento amoroso. No perditempo. Solo veri interessati ad esperienze di gruppo eccitanti, appassionate e piene di musica. tutto in diretta streaming”. Al momento Gianna ha preferito restare in silenzio e non replicare alle critiche mosse dalla deputata leghista. Chi invece ha parlato è stato suo marito, Piero Pelù appunto, che tramite un post divulgato su Facebook ha contrattaccato l’onorevole in forza al Carroccio.

“In seguito alla polemica di bassa lega scatenata da una deputata siciliana – ha tuonato Pelù – eccomi qua davanti al Teatro Politeama di Palermo, dopo un por… no halloween con la mia por…. no moglie-direttrice d’orchestra Gianna Fratta che ha prima accompagnato la più grande por… no pianista del mondo mai esistita, Martha Argerich, il superpor… no pianista Rivera e poi ha diretto la versione più por… no-rock de “L’uccello di fuoco” del noto e superdotato por… no compositore Igor Stravinskij”.

“Nella politica odierna di bassa lega – ha concluso il rocker – c’è chi vede porn…. grafia dappertutto ma non si accorge dell’oscena sfilata a Novara dei negazionisti di covid, mask, vax, green pass, caz… e maz… che si paragonano alle vittime dell’olocausto. Lo dico da anni: non sarà la fame ad ucciderci ma l’ignoranza, quella pilotata dalla stanza dei bottoni”.

Piero Pelù e Gianna Fratta: vita privata e curiosità

Pelù, al secolo Pietro Pelù, è nato il 10 febbraio del 1962 a Firenze, città in cui è anche cresciuto. Ha tre figlie avute da due donne diverse: la sua primogenita, Greta, nata nel 1990, è frutto dell’amore vissuto con l’ex compagna Rosella la quale ha anche dato alla luce la sua secondogenita, Linda, classe 1995. Dalla relazione con Antonella Bundo, il cantante ha avuto Zoe nel 2004 (Pelù è nonno, grazie a Greta, che nel 2017 ha accolto Rocco).

Il 14 settembre 2019 il rocker si è sposato a Firenze con la pianista Gianna Fratta, originaria di Erba e di 11 anni più giovane di lui. La musicista ha completato la sua formazione superiore accademica in pianoforte e composizione col massimo dei voti, oltreché in direzione d’orchestra con 10 e lode. Nel suo percorso di studi ha avuto maestri del calibro di Daniela Caratori, Ottavio De Lillo e Rino Marrone.

In seguito si è perfezionata in pianoforte con Franco Scala ad Imola e Sergio Perticaroli a Roma e ha ottenuto il prestigioso diploma di merito e la borsa di studio all’Accademia Chigiana di Siena a seguito del corso di direzione d’orchestra tenuto dal M° Yuri Ahronovich. In aggiunta si è laureata in giurisprudenza e in discipline musicali con 110/110 e lode. Ha terminato gli studi superiori di Musica Corale e Direzione di coro.