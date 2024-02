Piero Chiambretti su Rai 3 con doppio programma: i dettagli

Piero Chiambretti sembrerebbe essere sempre più vicino alla Rai. Un’indiscrezione di qualche settimana fa aveva parlato della possibilità, per il conduttore, di timonare un nuovo programma sul terzo canale, in prima serata, che dovrebbe partire dopo Belve, quindi intorno al 7 maggio. Pare, però, che per Chiambretti non sia previsto solamente questo show, ma ci sarebbe anche dell’altro.

Piero Chiambretti: doppio programma su Rai 3

Stando a quanto riportato da TvBlog, per Piero Chiambretti sarebbe previsto anche un appuntamento quotidiano nell’access prime time di Rai 3. Si tratterebbe di una striscia della durata di 15-20 minuti, compresa tra Blob e Il cavallo e la torre di Marco Damilano. Lo spazio in cui si andrebbe ad inserire il nuovo programma di Chiambretti, quindi, sarebbe quello attualmente occupato a rotazione da programmi come Caro Marziano, La gioia della musica e Via dei matti numero 0.

TvBlog ha poi svelato dei presunti dettagli in merito a questa nuova trasmissione di Piero Chiambretti. Pare che il programma abbia già un titolo “assolutamente provvisorio“: Finché la barca va. Nome che, a quanto si legge, dovrebbe richiamare al contenuto della trasmissione stessa, ambientata, pare, all’interno di un’imbarcazione in movimento che dovrebbe percorrere il Tevere. Chiambretti dovrebbe quindi intervistare un personaggio diverso in ogni puntata. Per quanto concerne il numero degli episodi, pare ne siano previsti 50, suddivisi in due slot da 25. Il primo blocco dovrebbe essere mandato in onda, per cinque settimane, in autunno. La seconda parte, per altrettante settimane, dovrebbe essere trasmessa ad inizio 2025.

Al momento, però, si tratta di semplici indiscrezioni. Bisognerà attendere per capire se troveranno o meno conferma e se il possibile ritorno di Chiambretti possa avvenire con l’assegnazione non solo di un programma in prima serata, ma anche di uno in access prime time.

Chiambretti in Rai: il programma in prima serata

Nella prima metà di gennaio era stato l’ad Rai Roberto Sergio, in collegamento con Fiorello a Viva Rai 2, a spiegare di voler riportare Chiambretti a Viale Mazzini ad ogni costo. Sergio aveva poi aggiunto che il conduttore non sarebbe andato a sostituire lo spazio in palinsesto lasciato libero da Fabio Fazio. Alcuni giorni dopo, era arrivata l’indiscrezione che aveva parlato di un presunto arrivo di Chiambretti su Rai 3 per condurre un programma in prima serata, Il cui format, al momento senza un titolo, dovrebbe essere simile a La Repubblica delle donne (trasmissione condotta proprio da Chiambretti su Rete 4).