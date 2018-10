Piero Chiambretti parla di sua figlia Margherita: “Per me esiste solo lei”

Piero Chiambretti racconta in’intervista al settimanale Grazia il rapporto con la figlia Margherita

Il conduttore Piero Chiambretti, intervistato dal settimanale Grazia, racconta alcuni momenti della sua infanzia e del suo rapporto con la figlia. La piccola Margherita, nata sette anni fa, ha completamente rubato il cuore del simpatico Chiambretti. Lo stesso conduttore, infatti, rivela: “Da sette anni a questa parte, cioè dalla nascita di mia figlia Margherita, anche se sembra banale, ho perso quell’entusiasmo di scoperta e di conquista verso le donne. Perchè tutto è concentrato nella scoperta e nella conoscenza di una bambina che vorrei fosse innamorata di me. Il tempo libero che ho lo passo completamente con lei. Andiamo spesso al cinema, facciamo passeggiate e lunghe chiacchierate”.

Com’era Piero Chiambretti all’età di 14 anni?

Quando gli viene chiesto cosa vorrebbe trasmettere alla figlia, Piero risponde: “La passione. Per qualcosa che potrà distoglierla da quelle stupidaggini che tutti affrontano nell’adolescenza”. E poi, su com’era lui da bambino, confessa: “A 7 anni facevo le radiocronache delle partite di calcio con un registratore. Ritagliavo dai giornali tutte le sagome dei calciatori di Serie A. Ritagliavo anche i giocattoli, perché quelli veri non me li potevo permettere”. Rivelazioni di un’infanzia vissuta all’insegna della passione per il calcio che ha, dopo tanti anni, visto crescere i suoi frutti.

Il conduttore di Matrix Chiambretti è pronto per guidare un nuovo programma

Piero Chiambretti in occasione del suo nuovo programma strettamente dedicato al mondo femminile, annuncia le tante novità che lo caratterizzeranno. Super ospiti e tanti temi da trattare a La Repubblica delle Donne, in onda dal 31 ottobre su Rete 4: Alfonso Signorini, direttore di Chi, l’attrice Amanda Lear, e l’immancabile Cristiano Malgioglio che avrà un ruolo assolutamente particolare. In chiusura, Chiambretti lancia una perla di saggezza sull’eleganza: “Non si può diventare eleganti, nessuno ti insegna ad esserlo. L’eleganza è una dote innata. Io credo di essere non volgare, anche quando accelero su una battuta. Ma è una dote naturale”.