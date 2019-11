Piero Angela ricoverato in ospedale: ecco che cosa è successo

Piero Angela è finito in ospedale. Ecco che cosa è successo

Brutta avventura per Piero Angela che, di recente, è stato ricoverato in ospedale. Il divulgatore scientifico, che di anni ne ha 90, è stato vittima di un incidente domestico. Sul Corriere della Sera si scopre che la caduta, avvenuta tra le mura della sua abitazione, gli avrebbe causato un problema alla spalla. Pare che il fatto sia accaduto tra l’1 e il 2 Novembre ma Piero al momento è ancora ricoverato presso l’ospedale Sant’Andrea di Roma, probabilmente per proseguire con le cure ed effettuare eventuali accertamenti. Per il momento non si hanno altri aggiornamenti ma si spera di ricevere presto ottime notizie riguardanti la salute dell’amato conduttore del programma di divulgazione culturale Super Quark. La celebre trasmissione è nata nel 1995 e anche quest’anno è andata in onda nel periodo estivo portando a casa ottimi risultati in fatto d’ascolti. A lui vanno i nostri migliori auguri di pronta guarigione!