Pierluigi Pardo papà: nato il primo figlio, chi è la compagna Lorenza

Fiocco azzurro in casa del giornalista sportivo, che per la grande occasione ha anche svelato l’identità della sua dolce metà

Pierluigi Pardo è diventato papà! Nel pomeriggio di oggi è arrivato il tenero annuncio sui social: è nato il suo primo figlio. Si tratta di un maschietto, sì, come era stato svelato già nei mesi scorsi quando è trapelata la notizia del lieto evento. In quella occasione però c’era un grande mistero intorno alla compagna di Pierluigi Pardo. Non aveva svelato chi è, non aveva neanche accennato al nome della fortunata. Lo ha fatto oggi, l’occasione si prestava a questa rivelazione. Il mistero è svanito nel nulla dinanzi alla forte gioia di stringere tra le braccia il loro primogenito.

La mamma del figlio di Pierluigi Pardo si chiama Lorenza, l’ha taggata lui stesso sotto al post su Instagram con la foto del figlio. Non ha svelato però il nome del bimbo, che si potrebbe intuire da un commento lasciato sotto allo scatto. Nella foto si vede il visino del piccolo appena venuto al mondo ed è accanto al volto della mamma, che indossa la mascherina. Pardo ha scritto: “Eccomi qui. (Can You imagine a love that is so proud?)”. Ha taggato Lorenza, lei ha condiviso il post anche sul suo profilo.

Sotto alla foto ci sono tantissimi commenti con auguri ai neogenitori e i benvenuto al piccolo Pardo. A congratularsi sono stati Claudio Marchisio, Alessandro Cattelan, Sonia Bruganelli, Melissa Satta e tanti altri. C’è anche il commento dell’ex calciatore Ciro Ferrara, che ha scritto: “Ciruuuuuuuuuuuuu benvenuto. E non è un dettaglio…!”. Avrà scritto “Ciru” perché è proprio Ciro il nome del figlio di Pierluigi Pardo? Potrebbe essere, così come potrebbe essere solo un richiamo al modo in cui il giornalista chiama Ferrara. Nulla di certo, dunque.

Nato il figlio di Pierluigi Pardo, chi è la compagna Lorenza

Fino a poco tempo fa la compagna di Pardo era rimasta nell’ombra. Per lunghi anni il giornalista è riuscito a tenere segreta questa relazione, o meglio si sapeva fosse impegnato ma non con chi. Lorenza è un architetto, ma anche urbanista e teorica della rigenerazione urbana. Su Instagram si presenta come direttore artistico della Triennale Milano, ma a inizio maggio ha postato un messaggio dal quale pare di capire che si sia conclusa questa avventura. Lorenza ha lasciato la Triennale Milano e nel concludere questo percorso ha anche accennato a Pardo e al figlio in arrivo:

“Quattro anni durante i quali ho conosciuto un meraviglioso compagno di viaggio con cui, tra poche settimane, inizierò il progetto più importante della mia vita. Ed è maschio”

Classe 1981, Lorenza ha una lunga carriera alle spalle come architetto. Ha lavorato anche al Politecnico di Vienna ed è membro dell’Advisory Board del Dipartimento di Architettura. Tra le tante cose insegna anche alla Luiss di Roma, nel Master of Art. A gennaio del 2021 è comparsa a Unomattina per parlare della Triennale Milano, ed era già la fidanzata di Pierluigi Pardo.