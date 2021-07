Pierluigi Pardo a DAZN: Mediaset fa causa al giornalista

È ufficialmente guerra tra Pierluigi Pardo e Mediaset. Di recente il giornalista sportivo e telecronista è entrato nella squadra di DAZN, che ha ampliato il proprio organico dopo aver acquistato i diritti della Seria A, che trasmetterà fino al 2024. L’arrivo di Pardo ha mandato su tutte le furie l’azienda di Pier Silvio Berlusconi, che ha deciso di agire legalmente contro il 47enne.

In una nota diffusa agli organi di stampa Mediaset ha annunciato l’intenzione di far causa a Pierluigi Pardo per via di un presunto grave inadempimento. Stando a quello che si legge nel comunicato Pardo avrebbe partecipato ad una riunione operativa con la redazione sportiva Mediaset lo scorso due luglio, stipulando di fatto un contratto in esclusiva con la società.

Nel corso dell’incontro sarebbe stato ribadito il contratto di esclusività, salvo poi l’annuncio – arrivato sei giorni dopo – dell’ingresso di Pierluigi Pardo nello staff di DAZN. “Ove tale inadempienza fosse confermata, Mediaset non solo risolverà le intese raggiunte ma agirà nei confronti di Pardo in tutte le sedi competenti”, ha precisato l’azienda, che non intende dividere il suo collaboratore con altri.

Al momento Pierluigi Pardo non ha ancora replicato al comunicato che sta facendo il giro del web. Il conduttore classe 1974 è entrato a Mediaset nel 2010 dopo gli esordi in Stream. Una lunga e proficua collaborazione che ha reso Pardo uno dei giornalisti sportivi di punta della rete nonché uno dei telecronisti più popolari in Italia.

Oltre a commentare le partite di calcio di Serie A, Champions League ed Europa League, Pierluigi Pardo ha condotto anche diversi programmi di approfondimento. Nello specifico è stato al timone di Pressing e Tiki Taka.

I nuovi volti di DAZN

Tra i nuovi volti di DAZN per la prossima stagione televisiva: Marco Cattaneo, Giorgia Rossi, Massimo Ambrosini, Alessandro Matri, Giampaolo Pazzini, Riccardo Montolivo e il campione del mondo Andrea Barzagli. Confermati inoltre gli altri membri della Dazn Squad, la squadra collaudata di telecronisti, giornalisti e commentatori.

Tra questi: Diletta Leotta, Francesco Guidolin, Federico Balzaretti, Stefano Borghi, Roberto Cravero, Dario Marcolin, Massimo Gobbi, Simone Tiribocchi, Stefan Schwoch, Ricky Buscaglia, Riccardo Mancini, Alessandro Budel, Marco Russo, Tommaso Turci, Davide Bernardi, Gabriele Giustiniani, Edoardo Testoni, Alessandro Iori, Dario Mastroianni e Federica Zille.