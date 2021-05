Piera Maggio contro Quarto Grado e Nuzzi: “Vergogna finta solidarietà”

Il caso di Denise Pipitone è stato riaperto e questo ha portato gli inquirenti a fare nuovi accertamenti. In particolare è stata visionata la casa di via Pirandello dove viveva Anna Corona, l’ex moglie di Piero Pulizzi padre biologico di Denise. Nessuna traccia è stata rinvenuta nell’appartamento, né in garage né in un pozzo presente nella palazzina stessa al termine dell’ispezione fatta dai carabinieri del Sis insieme con i vigili del fuoco. Anna Corona ha parlato in una intervista esclusiva a Quarto Grado. Recentemente si è tornati a parlare di lei e della figlia Jessica Pulizzi perchè sono i maggiori sospettati per la scomparsa di Denise Pipitone, nonostante l’assoluzione nelle varie sentenze. La donna ha dichiarato nella trasmissione di Gianluigi Nuzzi di non essere a conoscenza perchè è stata perquisita la casa dove lei viveva fino a due anni e di avere appreso la notizia dai telegiornali.

Ha sostenuto che con l’accensione dei riflettori di nuovo su questo caso si ritrovano al centro di un processo mediatico che hanno già vissuto ed è faticoso riprendere una quotidianità normale. La Corona ha ammesso di desiderare la verità tanto quanto la desidera Piera Maggio. Inoltre ha precisato che lei e la sua famiglia sono persone pulite e l’archiviazione di un processo ne è la dimostrazione: “La gente ci giudica, non lo ritengo corretto”. Su una domanda dei presunti depistaggi durante le indagini dopo la sparizione di Denise, ha affermato che non è lei a dover rispondere al pubblico ministero:

“In tribunale ho risposto a quello che hanno chiesto. Mi interessa essere lasciata solo in pace, abbiamo diritto di vivere una vita serena”

Anna Corona a Quarto Grado, Piera Maggio sbotta: “Vergogna, non accettiamo la finta solidarietà”

A seguire l’intervista ad Anna Corona è stata anche Piera Maggio. La madre di Denise Pipitone si è scagliata contro Quarto Grado e Gianluigi Nuzzi:

“Vergogna. Dopo 17 annidi bugie, non accettiamo la finta solidarietà attraverso un appello. Verità per Denise, vogliamo verità e giustizia”

La donna, all’indomani dell’ ispezione dei carabinieri nella casa di Anna Corona ha confessato di essere stata rivoltata come un calzino. Chiunque in tutti questi anni ha fatto del male a loro, direttamente o indirettamente, non può e non deve rimanere impunito. Sicuramente la vicenda sarà approfondita la prossima settimana a Quarto Grado.

Piera Maggio a Chi l’ha Visto: la replica all’intervista di Anna Corona?

Molto probabilmente Piera Maggio, assistita dal suo legale Frazzitta, tornerà ospite a Chi l’ha Visto. Con Federica Sciarelli, che si sarebbe arrabbiata con Matano, potrebbe rispondere alle dichiarazioni di Anna Corona rilasciate alla trasmissione concorrente. Attendiamo le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 12 maggio.