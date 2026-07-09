Pier Silvio Berlusconi gela Barbara D’Urso sul presunto veto: “Non lavora ovunque”

Pier Silvio Berlusconi ha risposto per la prima volta alla voce che sostiene che abbia posto un veto alla Rai per non far lavorare Barbara D’Urso. Il numero uno di Mediaset, nel corso della serata di presentazione dei palinsesti organizzata con la stampa, ha smentito le indiscrezioni circolate fino ad ora e, indirettamente, ha lanciato una stoccata pesante alla conduttrice campana. La storia è nota: tre anni fa i vertici del Biscione hanno deciso di interrompere la lunga collaborazione con D’Urso. Da allora, quest’ultima non ha più avuto programmi di peso da condurre nemmeno su altre reti. Secondo svariate ricostruzioni, tale stop sarebbe imputabile al presunto veto fatto valere da Berlusconi.

Pier Silvio Berlusconi smentisce il veto contro Barbara D’Urso

“Ma quale veto? Quindi, siccome non mi risulta lavori altrove, vuol dire che io avrei messo un veto a Prime Video, Netflix, Discovery, La7? Davvero pensate che io possa mettere veti alla Rai?”. Così Berlusconi, come riportato da Il Fatto Quotidiano, nel replicare alla domanda riguardante la situazione professionale di Barbara D’Urso. “Se avessi questo potere – ha aggiunto – secondo voi non l’avrei usato per far andare in porto l’operazione tra EI Towers e Rai Way? Con tutto il rispetto per Barbara D’Urso, alla quale auguro ogni bene, non è certo affar nostro decidere dove lavorerà”.

Il manager ha sottolineato che la conduttrice, per ora, non sta trovando spazio da nessuna parte. Una puntualizzazione tanto cruda quanto veritiera. Dal canto suo D’Urso ha intrapreso un’azione legale contro Mediaset e in alcune dichiarazioni pubbliche recenti ha promesso che prima o poi renderà nota la sua versione dei fatti. La 69enne non ha mai detto esplicitamente che Berlusconi ha messo il tanto chiacchierato e presunto veto su di lei in Rai, ma ha comunque lasciato intendere che la sua carriera, da quando ha smesso di lavorare per Mediaset, è stata ostacolata.

Le ragioni della ‘latitanza’ televisiva della conduttrice restano ancora oggi avvolte nel mistero. Chiaro invece che D’Urso, nonostante abbia sottolineato in molte occasioni che vorrebbe tornare a guidare uno show, per ora non ha mai avuto offerte degne di nota.

Le parole sul futuro di Striscia la Notizia: si va verso la chiusura definitiva

Berlusconi, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti, ha anche parlato del futuro di Striscia la Notizia, spiegando che, sullo storico tg satirico, insieme al suo ideatore Antonio Ricci, “si stanno facendo tutte le valutazioni del caso”. “Ad oggi siamo a questo punto e non ho altre informazioni da darvi”, ha tagliato corto. Parole che spingono a credere che la trasmissione potrebbe essere definitivamente chiusa.