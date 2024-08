Pier Silvio Berlusconi e il figlio Lorenzo in tv: la somiglianza è shock

Ieri sera in TV, Pier Silvio Berlusconi ha presentato suo figlio Lorenzo, e la somiglianza tra loro è risultata davvero straordinaria.

Durante il 2° Trofeo in onore di Silvio Berlusconi, Pier Silvio ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset, accompagnato dal figlio Lorenzo. Molti spettatori hanno notato quanto i due si assomiglino, “due gocce d’acqua!” dicono in molti.

La somiglianza impressionante

Questo evento sportivo ha visto la sfida tra Milan e Monza, disputata allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro. La serata è stata un’occasione per rendere omaggio al Cavaliere Silvio Berlusconi, con la presenza della sua famiglia e delle due squadre che l’ex Premier amava particolarmente.

Infatti, Berlusconi ha avuto un legame speciale con entrambe le squadre, e con il Milan in particolare ha ottenuto numerosi trofei sia a livello nazionale che internazionale. Il match si è concluso con una vittoria del Milan per 3-1. Tuttavia, non sono stati solo i nuovi acquisti a catturare l’attenzione, ma anche l’intervista di Pier Silvio Berlusconi.

Ai microfoni di SportMediaset, l’amministratore delegato di Mediaset si è presentato insieme a Monica Vanali e al figlio Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010 e ora quattordicenne. La straordinaria somiglianza tra Pier Silvio e Lorenzo ha colpito molti, mettendo in risalto quanto padre e figlio si assomiglino.

Nel suo discorso, peraltro, Pier Silvio Berlusconi ha parlato anche di suo figlio. Ha spiegato come spera di essere in grado di riuscire a trasmettergli tutti quei valori che ha ricevuto da suo padre come insegnamento:

“Mi fa piacere ricordare che prima del trofeo Silvio Berlusconi, c’era il trofeo Luigi Berlusconi che mio padre aveva fondato per nonno. E a papà avrebbe fatto piacere ricordarlo. I valori dello sport tramandati da mio nonno a mio padre e da mio padre a me, ora spero da me al mio Lorenzo che ha 14 anni, sono valori positivi e fondamentali. La lealtà, l’impegno, il rispetto sono valori a cui mio padre teneva molto e attraverso lo sport penso sia riuscito a trasmetterli a molti e ai giovani”.

Il figlio Lorenzo Mattia

Nonostante la forte somiglianza con papà Pier Silvio, Lorenzo sembra aver preso molto anche da mamma Silvia, in quest’occasione lontana dalle telecamere e dai microfoni di Mediaset.

Il figlio della coppia, appena quattordicenne, era vestito in maniera impeccabile! Vestito con grande eleganza in giacca e cravatta, il giovane Lorenzo ha catturato l’attenzione non solo per il suo stile impeccabile, ma anche per la somiglianza straordinaria lo stile del padre.

Lorenzo indossava degli occhiali che, sorprendentemente, avevano una montatura molto simile a quella del papà, e anche i tratti del viso e la postura durante l’intervista richiamavano quelli di Pier Silvio Berlusconi. Questo dettaglio non è passato inosservato agli spettatori, che hanno subito notato e commentato la somiglianza tra i due sia in televisione che sui social media..

La compostezza e la serietà con cui Lorenzo si è presentato hanno aggiunto un tocco di coerenza all’immagine della famiglia Berlusconi, da sempre unita, forte e presente nel panorama televisivo (e non solo) italiano.

Queste immagini conquistano il favore di molti, sottolineando non solo il legame generazionale tra padre e figlio, ma anche il continuo impegno e la professionalità che contraddistinguono la famiglia Berlusconi.