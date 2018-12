Piccole Donne su Canale 5: trama, numero puntate e cast di attrici

Arriva su Mediaset la miniserie tratta dal romanzo di Luisa May Alcott

Un Natale all’insegna della tradizione su Canale 5 con la messa in onda di un grande classico delle feste. Nella settimana di Natale sulla rete ammiraglia Mediaset l’appuntamento è infatti con Piccole Donne. Il nuovo adattamento televisivo dei celebri romanzi di Luisa May Alcott andrà in onda in prima serata. La serie del 2017, prodotta dalla BBC, porterà sul piccolo schermo le vicende delle sorelle March, protagoniste del libro della scrittrice americana che da 150 anni ormai è un classico della letteratura per ragazzi e non solo. Ad interpretare le quattro sorelle March – Jo, Meg, Amy, e Beth – sono le giovani e belle Maya Hawke, Willa Fitzgerald, Annes Elwy e Kathryn Newton. Il ruolo della signora March è stato affidato invece ad Emily Watson. Ambientata durante la Guerra di secessione americana, la serie Piccole Donne racconta la storia delle quattro sorelle March, povere e alle prese con i problemi tipici dell’adolescenza, che grazie alle difficoltà imparano a crescere e a diventare donne.

Piccole Donne: nel cast anche Angela Lansbury

La storia delle quattro celebri Piccole Donne è dunque pronta a debuttare in tv. Le protagoniste della nuova miniserie sono Maya Hawke, Willa Fitzgerald, Annes Elwy e Kathryn Newton. Maya Hawke, la bellissima figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke, è la ribella Jo. Willa Fitzgerald ricopre il ruolo della sorella maggiore Meg mentre Annes Elwy è la fragile Beth. Infine Kathryn Newton è il volto della capricciosa e vanitosa sorella minore, Amy. Nel cast della nuova serie, diretta da Vanessa Caswill, c’è anche Angela Lansbury. La celebre interprete de La Signora in giallo questa volta veste i panni della bisbetica zia March.

Quando va in onda la nuova miniserie Piccole Donne

La nuova miniserie Piccole Donne è andata in onda nel Regno Unito su BBC One dal 26 al 28 dicembre 2017, mentre negli Stati Uniti su PBS Masterpiece dal 13 al 20 maggio 2018. Dopo il successo ottenuto nel Regno Unito e negli Stati Uniti, la serie è pronta a conquistare il pubblico del piccolo schermo. La mini serie andrà in onda su Canale 5 in prima serata il 26 e il 27 dicembre, a partire dalle 21.25 circa.