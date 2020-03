Petizione per cancellare gli show di Barbara d’Urso: già 40mila firme

Barbara d’Urso: dopo la preghiera con Salvini spunta la petizione per chiudere tutti i suoi programmi. 40mila firme, esplode la contestazione contro la conduttrice. Il testo infuocato dell’iniziativa

La preghiera recitata in diretta da Barbara d’Urso e Matteo Salvini durante l’ultima puntata di Live (Canale 5) ha partorito una cascata di critiche. Il fatto si è verificato domenica 29 marzo, quando il leader della Lega ha chiesto di recitare un Eterno Riposo. Richiesta prontamente accolta dalla presentatrice che si è unita nella preghiera. Alla luce di ciò su Change.org è stata lanciata una petizione che chiede ai vertici Mediaset la chiusura delle trasmissioni della conduttrice partenopea. L’iniziativa ha subito raccolto un largo consenso ed al momento è già stata firmata da circa 40mila persone. Una vera e propria rivolta, una posizione dura. La questione solleverà senza dubbio ulteriori polemiche su quanto accaduto domenica scorsa nel salotto della rete ammiraglia del Biscione.

La petizione contro i programmi di Barbara d’Urso: “Purtroppo sappiamo la caratura culturale dei suoi programmi, ma questa volta ha superato il limite”

Nella petizione si legge: “Purtroppo sappiamo la caratura culturale dei suoi programmi, ma questa volta ha superato il limite invitando in diretta Salvini e PREGANDO in diretta insieme a lui. Ricordiamoci che l’Italia è un paese laico e che abbiamo i nostri luoghi di culto e sacerdoti. Questa operazione ha sfruttato ancora una volta il potere della religione sugli anziani, così da rafforzare la sua personalità e il suo programma, indegno culturalmente […] dopo che per anni ha sfruttato lo spazio per avere sempre più potere fino a creare una ridicola esperienza religiosa in diretta, con un politico”. La preghiera con Salvini ha innescato un vero e proprio polverone. Diversi esponenti politici, ecclesiastici e televisivi non hanno mancato di esprimere dissenso su quanto andato in onda.

Il sarcasmo di Paolo Bonolis su Barbara d’Urso

“Francamente non l’ho visto ma me l’ha raccontato mia moglie stamattina. Ha detto ‘Mannaggia la miseria, non sai cosa è successo ieri…’ Secondo me, stanno cercando di soppiantare il Santo Padre. Vuole impossessarsi anche del Vaticano, non solo di Canale 5”. Questo il commento sarcastico di Paolo Bonolis sulla vicenda. Il conduttore è intervenuto nella trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora.