Pesci Piccoli, The Jackal: trama, dove vederlo, cast, anticipazioni

Durante una conferenza stampa tenutasi a Roma, i The Jackal hanno presentato la loro nuova serie, in arrivo l’8 giugno su Prime Video.

Il collettivo The Jackal torna su Prime Video, stavolta con una nuova serie: Pesci Piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget. In arrivo l’8 giugno, si tratta della prima serie comedy prodotta e ideata dalla content factory The Jackal, dopo aver collaborato alla creazione di Generazione 56k per Netflix. Tra gli attori principali, ovviamente, i membri del collettivo comico (Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone e Ciro Priello), ma non solo. Ecco tutti i dettagli sulla serie in arrivo.

Pesci Piccoli: cast e trama della nuova serie dei The Jackal

La serie è stata presentata durante una conferenza stampa a Roma, condotta da Guglielmo Scilla. Oltre ai The Jackal, a presentare i sei episodi della prima stagione anche Martina Tinnirello, il team creativo, e il regista Francesco Ebbasta. Al centro le vicende di Ciro, Fabio, Fru e Aurora, quattro amici immersi nella vita di chi possiede un’agenzia di comunicazione social. A stravolgere gli equilibri sarà l’arrivo di una nuova manager, declassata ma determinata a dimostrare il suo valore. Il gruppo imparerà che anche una vita normale può avere un lato prezioso quando si hanno gli amici giusti.

Nel ruolo di protagonisti della serie figurano:

Fabio Balsamo

Gianluca Fru

Aurora Leone

Ciro Priello

A completamento del cast ci sono:

Martina Tinnirello

Amanda Campana

Anna Ferraioli Ravel

Angelo Spagnoletti

Veronica Mazza

Giovanni Anzaldo

Sergio Del Prete

Flavio Pellino

Sara Penelope

Dino Porzio

Francesca Romana Bergamo

Alessia Santalucia

Gianni Spezzano

Marina Zanchi

Mario Zinno

La serie ha visto la partecipazione di numerose guest star del mondo della comicità e dello spettacolo:

Herbert Ballerina

Achille Lauro

Giovanni Muciaccia

Gabriele Vagnato

Valentina Barbieri

Mario “Il Ginnasio” Terrone

La prima stagione di Pesci Piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget è strutturata in sei episodi, diretti da Francesco Ebbasta. Quest’ultimo si è occupato anche della sceneggiatura, assieme ad Alessandro Grespan, Luca Vecchi e Stefano Di Santi. La serie è prodotta da The Jackal con Mad Entertainment, in collaborazione con Prime Video.

Pesci Piccoli, ambientazione e retroscena: parlano gli attori

La serie è ambientata a Napoli, città ritratta in modo particolare: “C’è una Napoli inusuale, fatta di lavori, che usa termini inglesi con personaggi che però restano profondamente napoletani” ha spiegato Fabio Balsamo. Pesci Piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget racconta un mondo che il gruppo comico conosce bene, ovvero il lavoro in un’agenzia di comunicazione. I The Jackal hanno anche assicurato come gran parte delle storie o degli aneddoti sono realmente accaduti a loro, oppure gli sono stati raccontati da persone che conoscono.

Anche il regista Francesco Ebbasta ha voluto spendere due parole sulla serie: “Volevamo raccontare i piccoli contesti di provincia, e raccontare chi lavora con i social senza essere dei nomi riconosciuti“. Gianluca Fru, invece, ha voluto raccontare qual è stata la loro principale fonte di ispirazione: “L’ispirazione arriva dalla vita reale. Il contenitore con le merendine c’è nei nostri uffici” ha spiegato, riferendosi ad un’originale trovata mostrata nella serie. Aurora Leone, in conclusione, ha voluto sottolineare l’importanza del gruppo: “Facciamo esperienze diverse, ma poi torniamo a casa“.

I The Jackal arrivano su Prime Video con una nuova serie l’8 giugno. Il gruppo comico, negli ultimi anni, ha partecipato a LOL – Chi ride è fuori (Ciro, Fru e Fabio) e ha condotto Name that Tune – Indovina la canzone. Tra gli altri programmi a cui il gruppo ha preso parte anche Celebrity Hunted e Pechino Express. Non resta che attendere l’8 giugno per vedere la nuova serie comica dei The Jackal e capire se sapranno farci divertire come ormai fanno da diversi anni.