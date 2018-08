Perrie Edwards dopo l’operazione all’esofago: “Ciò che non ti uccide ti fortifica”

Perrie Edwards: l’operazione all’esofago e le cicatrici sul corpo

Perrie Edwards, la cantante delle Little Mix, ha fatto sapere di aver subito un intervento chirurgico al suo esofago. La notizia è stata data proprio dalla diretta interessata attraverso un post sul suo profilo di Instagram. Nella foto postata sul social, la Edwards appare abbastanza tranquilla, di buon umore, ma con ancora il braccialetto dell’ospedale al polso. La cantante non ha ancora rivelato il motivo dell’intervento chirurgico, ma ha spiegato di aver problemi con il suo esofago fin da quando è una bambina. Perrie, infatti, ha una cicatrice sopra l’ombelico, dovuta a diverse operazioni fatte per far funzionare il suo esofago, che era troppo piccolo, e mangiare nel modo più corretto possibile. Inoltre, nel 2012 ha subito un’altro intervento: si è fatta rimuovere le tonsille e ha confessato di essere stata parecchio irritata dalla procedura.

Perrie Edwards, le parole post intervento: “Il mio esofago non può mettersi in mezzo tra me e il mio amore per il cibo”

La cantante 25enne ha fatto sapere ai suoi followers di Instagram di essersi sottoposta ad un’operazione all’esofago. Successivamente, ha deciso di concedersi un dolce al cioccolato in uno dei ristoranti più chic di Londra, dal nome The Ivy. Come didascalia della foto postata, la Edwards, nonostante i problemi di salute, è stata molto ironica. La ragazza classe ’93, infatti, ha scritto che il suo esofago non può essere un ostacolo tra lei e l’amore che prova per il cibo. Inoltre, il post è stato chiuso con aria di sfida. “Ciò che non ti uccide ti fortifica” ha concluso Perrie, lasciando una lezione di vita a tutti. Soprattutto a chi ha problemi di salute o a chi si deve sottoporre a operazioni complicate.

Perrie Edwards e il fidanzato Alex Oxlade-Chamberlain: la vacanza a Mykonos

Perrie Edwards è appena tornata da una vacanza romantica con il suo fidanzato Alex Oxlade-Chamberlain, calciatore inglese, centrocampista del Liverpool e della Nazionale Inglese. I due si sono concessi un viaggio in Grecia, precisamente nell’isola di Mykonos. La ragazza ha documentato la loro fuga su Instagram, con foto che mostrano quanto i due siano affiatati e innamorati.