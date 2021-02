Perché i Daft Punk si sono sciolti dopo 28 anni insieme

Addio ai Daft Punk dopo 28 anni di musica insieme. Il gruppo francese, uno fra i più celebri nel mondo della musica elettronica, ha dato l’annuncio pubblicando un video sul proprio sito Internet. Un video dal titolo Epilogue, ossia epilogo.

Nel filmato, intorno al quarto minuto, si vede uno dei due dj (entrambi rigorosamente con in testa il casco di ordinanza che li ha resi celebri in tutto il mondo) che esplode in mezzo al deserto andando in mille pezzi dopo che l’altro spinge un pulsante. Poi la scritta: 1993-2021. Questi sono praticamente gli anni di attività del gruppo.

Dopo la pubblicazione del video, anche l’agente di Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo ha confermato ufficialmente la separazione al magazine americano Variety. Non sono stati però divulgati ulteriori dettagli su questa scissione.

Molto probabilmente Thomas e Guy-Manuel inizieranno una carriera da solisti ma al momento non sono arrivati annunci ufficiali da parte dei diretti interessati. La canzone che si ascolta nel punto cruciale del video d’addio è Touch estratto dall’album Random Access Memories del 2013, uno dei più importanti del percorso artistico del duo.

Quel disco contiene la hit mondiale Get lucky, alla quale hanno collaborato anche Pharrell Williams e Nile Rodgers. Quell’album, praticamente l’ultimo della carriera dei Duft Punk, ha vinto due Grammy Awards (gli Oscar della musica mondiale) nel 2014 come Album dell’anno e Miglior album dance-elettronico.

Dal 2013 non sono usciti altri lavori discografici dei Daft Punk. Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo hanno però collaborato con altri importanti artisti. Tra questi The Weeknd: il duo ha dato il proprio contributo a Starboy, album uscito nel 2016.

Chi sono i Daft Punk

Bangalter e de Homem-Christo si sono conosciuti a 12 anni, a metà degli Anni 80, in una scuola di Parigi. Hanno legato subito e iniziato a lavorare insieme sperimentando nuovi suoni. Prima hanno formato nel 1992 il gruppo rock Darlin’, ispirato all’omonima canzone dei Beach Boys, con il loro amico Laurent Brancowitz.

Quel gruppo rock è stato subito stroncato dalla critica ma i due non si sono arresi e l’anno successivo ci hanno riprovato dando vita ai Daft Punk. Brancowitz ha invece preferito prendere un’altra strada e fondare un’altra band popolare: i Phoenix.

I Daft Punk hanno raggiunto una grande popolarità pure per via dei loro misteriosi caschi. I due, per creare una certa curiosità, hanno dichiarato di essere rimasti feriti in un’esplosione. Dal 1996 nessuno è mai riuscito a fotografare i veri volti di Thomas e Guy-Manuel.