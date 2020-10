Perché Doc-Nelle tue mani con Luca Argentero stasera finisce prima

Cambio di programmazione per Doc-Nelle tue mani, la fortunata serie con protagonista Luca Argentero. Dal 29 ottobre andrà in onda su Rai Uno un solo episodio a settimana. Il motivo è presto detto: l’azienda ha deciso di far durare di più la fiction, che sta ottenendo ascolti davvero soddisfacenti. Ogni puntata è seguita da circa otto milioni di telespettatori: un risultato non così scontato visto che si tratta di un medical drama, genere onnipresente sul piccolo schermo.

Dunque Doc-Nelle tue mani andrà avanti per tutto il mese di novembre, più precisamente fino al 19. La produzione è già al lavoro sulla seconda stagione, che è stata confermata visto il grande successo della prima. Coronavirus permettendo, le riprese delle nuove puntate dovrebbero iniziare a Roma nei primi mesi del 2021. Nonostante la storia sia ambientata a Milano la maggior parte delle scene sono state girate nella Capitale.

Al posto del secondo episodio serale di Doc-Nelle tue mani verrà trasmesso ogni giovedì sera AmaSanremo con Amadeus. Un contest canoro dove il conduttore Rai sarà alle prese con le selezioni dei giovani cantanti che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2021 (in onda il prossimo marzo) nella sezione delle Nuove proposte. Tra i giurati della trasmissione: Morgan, Piero Pelù, Luca Barbarossa, la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi.

Quando e come finisce la prima stagione di Doc-Nelle tue mani

Il grande finale della prima stagione di Doc-Nelle tue mani è previsto, salvo ulteriori cambiamenti di programmazione, per giovedì 19 novembre. Il protagonista Luca Argentero ha assicurato che sarà un finale impedibile e scoppiettante:

“Le ultime puntate sono bellissime. Sono scritte benissimo e la chiusura della prima stagione è clamorosa. Non voglio alimentare troppe aspettative, ma è un grandissimo finale, succedono tantissime cose. Mi ha sconvolto leggere come gli autori sono riusciti a “condensare”, oltre ai casi di puntata, le storie dei giovani medici e del mio personaggio”

L’attore piemontese ha già anticipato che Andrea Fanti non recupererà mai la memoria. Un po’ come accaduto a Pierdante Piccioni, il medico che ha ispirato la storia di Doc-Nelle tue mani. Il dottore ha scritto una biografia dal titolo Meno dodici.

Dove rivedere tutte le repliche di Doc-Nelle tue mani

Tutti gli episodi di Doc-Nelle tue mani sono disponibili gratuitamente su Rai Play, il servizio streaming della Rai. In tv è possibile rivedere ogni puntata della fiction su Rai Premium, ogni sabato alle 21.30.