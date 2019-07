Peppino di Capri in lutto: morta la moglie Giuliana sposata 41 anni fa

Peppino di Capri, grave lutto: è morta la moglie Giuliana. Il cantante: “All’una di notte le abbiamo dato le chiavi del paradiso”

Peppino di Capri piange la scomparsa della moglie Giuliana Gagliardi, che se ne è andata a 68 anni. La donna ha combattuto con un male incurabile prima di cedere, venendo a mancare la scorsa notte, intorno all’una. Il cantante 79 enne e i figli Edoardo e Dario hanno dato l’annuncio agli amici più stretti, prima che si diramasse la triste notizia tra i media. Peppino e Giuliana Gagliardi erano sposati da 41 anni. Infatti, lo scambio dell’eterna promessa d’amore è avvenuta nel lontano 1978. Il decesso si è consumato nella dimora dell’attore sul lungomare a Napoli. I funerali si svolgeranno domani, 5 luglio, nella ex cattedrale di Santo Stefano in Piazzetta, a Capri.

Peppino Di Capri: “All’una di stanotte abbiamo dato a Giuliana le chiavi del paradiso”

“All’una di stanotte abbiamo dato a Giuliana le chiavi del paradiso“. Con queste parole riportate dal quotidiano Il Messaggero Peppino ha informato gli affetti più cari sulla scomparsa della moglie. Fino all’ultimo, assieme ai figli Edoardo e Dario, e a tutti i nipotini, è stato vicino a Giuliana. Lungo la giornata di domani la salma sarà trasportata a Capri per l’ultima volta e per il commiato finale. L’isola è stata particolarmente amata dalla donna (oltre che da Peppino che addirittura ne ha fatto il suo nome d’arte). Qui sono nati e vissuti i loro figli sino all’adolescenza. Un rapporto viscerale con l’isola dove Giuliana ha esercitato per diverso tempo la sua professione di biologa nel laboratorio di analisi in piazzetta.

Giuliana e l’amore per Capri: “Apprezzata da tutti gli isolani che la consideravano una di loro”

“Nella casa al Castiglione Giuliana curava personalmente in ogni dettaglio da padrona di casa vera e genuina, accogliendo sempre gli amici con affetto e ospitalità autentica” scrive Il Messaggero. “Apprezzata da tutti gli isolani – si legge – che la consideravano una di loro e che incontravano nella quotidianità della vita caprese”.