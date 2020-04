Peppa Pig nuovi episodi ottava stagione: canale e orario

Peppa Pig torna con nuovi episodi. I più piccoli potranno assistere all’ottava stagione, in onda su Rai Yoyo: a che ora? Le nuove puntate andranno in onda alle 17.00

In arrivo la nuova stagione di Peppa Pig, l’ottava per la precisione. Un enorme regalo per i bambini che in questo momento sono chiusi in quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus. In effetti, la situazione sta creando non poche difficoltà alle famiglie con figli, dove i genitori non sanno più che pesci prendere per fornire intrattenimento per i piccoli. E così ci pensa la Rai a dare un’aiuto: da lunedì 20 aprile sarà disponibile l’ottava stagione della famiglia dei maialetti più amati dai bambini. Peppa Pig, insieme al fratellino George, Mamma Pig e Papà Pig faranno compagnia ai fanciulli con temi adatti per la loro età. Tornerà Madame Gazzella, il Signor Patato, Nonna e Nonno Coniglio e tutti gli amici di Peppa e George.

Su che canale e l’orario della messa in onda

I nuovi episodi saranno disponibili su Rai Yoyo a partire da lunedì 20 aprile alle ore 17.00. Non solo l’appuntamento pomeridiano: la maialina rosa andrà in onda anche in altri orari del palinsesto dell’emittente televisiva: le avventure di Peppa andranno in onda anche dal lunedì al venerdì alle 8.15 la mattina, con l’appuntamento in lingua inglese alle ore 10.30. Infine sarà disponibile anche l’episodio della domenica del primo pomeriggio alle ore 15.15. Ma di cosa parleranno i nuovi episodi? Ecco le prime anticipazioni.

Peppa Pig, ottava stagione: le prime anticipazioni

Madame Gazzella spiegherà a Peppa e ai suoi piccoli amici quanto è importante una sana prima colazione per fare il pieno di energia e affrontare al meglio la giornata; il signor Patato renderà divertente parlare di alimentazione con un fantasioso quiz su frutta e verdura e Nonno Coniglio troverà una soluzione geniale per consentire alla dottoressa Criceto di mantenersi in forma in uno spazio limitato come il suo ambulatorio. Infine Peppa e la sua amica Susy Pecora immaginano come sarà la vita da grandi, un pezzo del loro futuro è già davanti ai loro occhi.