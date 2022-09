Federica Pellegrini dopo il matrimonio con Matteo Giunta parla per la prima volta, svelando com’è cambiata la sua vita. La campionessa con 11 record del mondo si racconta in una nuova intervista per Il Corriere e, ovviamente, non può non parlare delle nozze celebrate lo scorso 27 agosto a Venezia, nella chiesa di San Zaccaria. Suo marito è il suo opposto, rivela oggi. Si combaciano bene proprio per questo, sia nella vita che nello sport. Ammette che con Matteo “è impossibile litigare”. Ed è la Pellegrini a cercare i confronti accesi con Giunta.

“Ogni tanto, io innesco perché, fisiologicamente, ho bisogno di litigare: fa bene, ti sfoghi, resetti, ricominci da capo. Ho tirato su delle litigate per cavolate incredibili, solo per chiuderlo in un angolo e vedere una sua reazione”

A questo punto dell’intervista, Federica racconta un aneddoto riguardante una futile litigata avvenuta tempo fa. Si trovava a Formentera con le sue amiche e aveva notato che Matteo la chiamava poco: “Non era preoccupato, non era geloso”. Questo ha scatenato l’ira della campionessa di nuoto, che ha “piantato un casino”. Ricorda di aver urlato: “Ma ti frega qualcosa di quello che sto facendo?”. In realtà, da parte di Giunta c’era solo l’intenzione di lasciarla tranquilla perché si trovava con le sue amiche in vacanza.

La Pellegrini confessa così di non essere abituata “ai non gelosi”. Lei lo è “un po’ di natura e un po’ perché le mie storie passate mi hanno portata a stare in guardia dello sport preferito dei maschi: il tradimento”. Infatti, Federica svela di essere rimasta scottata, in quanto ha subito “l’infedeltà in modo abbastanza sistematico”. Cosa ha fatto quando ha scoperto questi tradimenti? “Ho lasciato, ho perdonato, ho rilasciato e riperdonato”, per poi rendersi conto che “perdonare era sbagliato”.

Ma in passato anche la stessa Federica Pellegrini è stata accusata di aver tradito. E lei non lo nega. Probabilmente il riferimento è al suo ex fidanzato Luca Marin, il quale aveva raccontato di averla beccata insieme a Filippo Magnini.

“Ho tradito, non posso dire di no, ma ho tradito solo quando di lì a poco la storia è finita. Tradire sistematicamente è diverso. Io non concepisco chi tradisce per sport. Infatti, non sono una che fa ingelosire: si vede che non ho grilli per la testa; non sono una che flirta”

Ogni tanto fa “una scenatina” al marito Matteo, ma non vive con il dubbio. Ad esempio, racconta di aver visto dei messaggi su Instagram “inviati da una che faceva la gatta morta, con lui che rispondeva sornione”. E, a questo punto, ammette che di fronte a un sospetto entra nel telefono di Giunta, in quanto ha tutti i codici. Suo marito è consapevole di questo: “Matteo sa che li ho. E non li cambia: se no, vuol dire che ha qualcosa da nascondere. Però, non entro nel suo telefono tutti i giorni”.

Federica Pellegrini e Giunta si considerano già una famiglia con i quattro bulldog francesi. Ma per quanto riguarda i figli?

“I cani rimarranno quattro. I figli arriveranno, li desideriamo, ma vedremo come va intanto con uno. Non vedo l’ora di essere madre. Parlano tutti della connessione incredibile con qualcosa che sta crescendo dentro di te: ho una gran voglia di sentire che effetto fa avere la pancia”

Federica Pellegrini, il suo futuro: nuoto, tv o altro?

Si è presa del tempo per capire cosa fare. Sicuramente le esperienze in tv come Italia’s Got Talent e la puntata delle Iene condotta con Nicola Savino per lei sono state esperienze divertenti. Dunque, non chiude assolutamente le porte al piccolo schermo anzi: “Se la tv verrà e mi accorgo che sono abbastanza capace, va bene”. Per quanto riguarda il nuoto, ricorda di essere già presente a livello istituzionale, in quanto è membro del Comitato Olimpico Internazionale e fa parte della commissione atleti della Federazione Internazionale Nuoto.

Oltre questo, le piacerebbe fare “qualcosa coi ragazzi a contatto con l’acqua”. Su questo c’è un progetto da studiare, di cui non rivela nulla. Indubbiamente la cosa più difficile per lei è stata ritirarsi, ma non sente la mancanza dell’acqua. “Non l’avrei mai immaginato”, confessa la Pellegrini.