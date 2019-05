Peggy Lipton è morta a 72 anni: era l’attrice di Twin Peaks

Morte Peggy Lipton: l’annuncio delle figlie e la terribile malattia

Oggi abbiamo perso un’altra grande attrice: la statunitense Peggy Lipton. L’abbiamo conosciuta grazie a due serie Tv di successo, molto amate anche in Italia: Twin Peaks di David Lynch e The Mod Squad, titolo tradotto con “I ragazzi di Greer”. L’attrice è venuta a mancare poche ore fa. Combatteva da tempo conto una brutta malattia. Il decesso della donna è stato annunciato dalle figlie Rashida Jones e Kidada. L’Ansa fa sapere che è morta ieri a Los Angeles.

Il Golden Globe a Peggy Lipton come miglior attrice e i suoi personaggi più amati

Una donna dotata di grande talento, Peggy Lipton: nel 1970 ottenne un Golden Globe come “miglior attrice televisiva”; il suo personaggio Julie Barnes di Mod Squad aveva conquistato non solo i critici, ma anche i telespettatori di mezzo mondo. Ha poi vestito i panni di un altro personaggio molto amato: Norma Jennings di Twin Peaks. Un piccolo aneddoto: inizialmente non avrebbe voluto ricoprire un ruolo importante all’interno della serie perché non recitava da parecchi anni.

La malattia di Peggy Lipton e il matrimonio con Quincy Jones

L’attrice Peggy Lipton di Twin Peaks lottava da tempo contro il cancro. Ha parlato in più di un’occasione di questa sua malattia, senza perdere mai l’entusiasmo di vivere. Si è spenta a 72 anni, età in cui era ancora infiammata dalla passione per la recitazione. Lipton aveva fatto chiacchierare, in passato, anche per il suo matrimonio con Quincy Jones, un famoso produttore musicale: dalla loro unione erano nate due figlie; i due si separarono nel 1989.