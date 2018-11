Pechino Express, Paola Caruso lascia: cosa è successo nell’ottava puntata

Pechino Express: Paola Caruso è incinta e lascia la gara

Parte da Zanzibar, la perla dell’oceano indiano, l’ottava puntata di questa settima edizione di Pechino Express. Dalla conferma delle analisi, Costantino della Gherardesca, Paola Caruso e Tommaso Zorzi scoprono insieme che Paola è incinta. Così la coppia dei Ridanciani è piacevolmente costretta ad abbandonare la gara e il viaggio. Costantino comunica subito la lieta notizia alle coppie rimaste e parte l’ottava tappa del viaggio in Africa. Mancano solo 2 tappe e il viaggio sarà concluso. I concorrenti dovranno girare tutta l’isola prima di concludere la tappa. Ben 220 chilometri prima di arrivare al traguardo. La prima prova non risparmia nessuno e mette alla prova l’intelligenza di metà dei concorrenti. Infatti le coppie sono separate e dovranno così ricongiungersi superando la prova del lucchetto.

Le Signore della Tv sono le prime semifinaliste della settima edizione

Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti vincono la prima prova e si aggiudicano la qualificazione alla semifinale che si svolgerà in Sud Africa. Le Signore della Tv si possono così godere le bellezze di Zanzibar mentre gli altri concorrenti continuano la corsa per l’isola più bella dell’Africa. Dopo varie peripezie I Surfisti armati di coraggio e intelligenza vincono la prova vantaggio e quindi anche la qualifica per la semifinale. Le Signore della Tv diventano zavorre per la coppia delle Mannequin e delle Sare che però sembrano apprezzare il colpo basso offerto dai Surfisti. Infatti Le Mannequin sono le terze qualificate per la semifinale, mentre a colpi di corsa sfrenata alla fine anche Gli Scoppiati raggiungono l’obiettivo: sono in semifinale! Le sare quindi lasciano il programma e perdono molto dispiaciute l’ottava tappa di Pechino Express.

Dove e come rivedere la puntata dell’8 novembre

Se vuoi rivedere la puntata dell’ottava tappa di Pechino Express, cerca subito il sito ufficiale della Rai. Infatti puoi rivedere l’ottava puntata su RaiPlay, oppure se hai uno Smartphone scarica gratuitamente l’App ufficiale di RaiPlay è semplice e molto veloce e così avrai sempre la possibilità di vedere ogni secondo di questo meraviglioso viaggio in Africa senza perdere neanche un minuto.