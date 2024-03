Nancy Brilli amara sull’addio al cinema:”Tolte tante mani dal c***”

Nancy Brilli sarà una delle concorrenti della nuova stagione di Pechino Express che inizierà domani su Sky Uno. Lei e Pierluigi Iorio, alias I Brillanti, partiranno per un viaggio attraverso Vietnam, Laos e Sri Lanka. In occasione di questa nuova avventura, Brilli si è aperta tra le pagine del Corriere sui suoi recenti problemi di salute e sulle motivazioni che l’hanno spinta ad abbandonare il mondo del cinema.

Quest’ultimo è stato definito come maschilista e l’attrice si è dichiarata profondamente delusa dagli ultimi ruoli che le venivano offerti, i quali l’hanno fatta sentire poco valorizzata. Queste le parole di Brilli sulla questione:

Il mio talento è stato riconosciuto fino a un certo punto. Da quando ho iniziato a fare tv la proposta che mi arrivava dal cinema si è fermata alle commedie, neanche tutte belle. Tantissime, però, non le ho fatte.

L’ultima serie Rai a cui ha partecipato è stata Commesse, circa vent’anni fa. “Ricordo una mia conversazione con Aurelio De Laurentiis di circa 15 anni fa – ha aggiunto – gli dicevo che i produttori non scommettevano sulle donne. Mi rispose che le donne non portavano soldi al cinema a meno che non fossero nude. ‘Forse in Italia e con produttori come te’, gli dissi. Ecco, non ho più fatto tanti film con lui.”

Poi ancora, sul problema del maschilismo:

Il maschilismo nello spettacolo è ancora presente, ma va meglio. Mi auguro che una giovane attrice non abbia più a che fare con le tante mani al c*** che noi ci siamo dovute togliere. Però ho anche visto il bullismo di certe colleghe con le più giovani: arrivavano a farle piangere, disgustoso.

L’attrice ha quindi preferito allontanarsi dal mondo del cinema e dedicarsi al teatro. Ha rivelato di stare lavorando alla realizzazione di un corto come regista e di essersi lanciata nella produzione. Questo la fa sentire maggiormente libera del proprio lavoro. Tuttavia ha anche dichiarato di aver accettato la proposta di partecipare a Pechino Express come concorrente proprio per alcuni impegni di lavoro saltati.

A riguardo ha affermato:

Di recente mi è arrivato un copione e non sapevo se arrabbiarmi o ridere: dovevo essere l’ennesima pin up fuori tempo massimo. Ho capito che le nuove esperienze me le dovrò costruire io.

Nancy Brilli parla di salute mentale: un passato di autolesionismo

Nancy Brilli si è anche aperta maggiormente sulla sua salute mentale, che ormai non è più un tabù. In passato, difatti, aveva annunciato di soffrire di autolesionismo. Ora questo problema è risolto ed è nuovamente serena.

Si è scalfita la superficie. Quando ho parlato dei miei problemi di equilibrio la cosa mi venne fortemente sconsigliata. La sincerità era fortemente sconsigliata. Ora ho risolto ma ci è voluto tempo.

Anche la sua partecipazione al reality di Sky è un modo per rimettersi in gioco. Pechino Express le ha permesso di essere totalmente sé stessa e di ritrovare quell’energia ed il divertimento che aveva perso da tempo.