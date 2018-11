Pechino Express, emozioni tra le coppie: cosa è successo nella nona puntata

Pechino Express: emozioni e dure prove per le coppie in gara

La nona e penultima puntata della settima edizione di Pechino Express Avventura in Africa, parte dal Sudarifca. Questa è una tappa decisiva che decreterà quali saranno le coppie che arriveranno al traguardo finale a Cape Town. Manca solo una tappa alla fine del viaggio. I concorrenti sono molto stanchi ma anche tanto motivati e affrontano carichi il Sudafrica. 623 chilometri da percorrere in una tappa che vede le coppie subito divise. Infatti si gareggia per metà tappa a coppie miste e tra gare in canoa e prove tra scimmie e struzzi, gli animali tipici della zona, tutti i progtagonisti si mostrano molto agili nonostante la stanchezza che ormai aleggia nell’aria e si manifesta a colpi di lacrime ed emozioni per tutti i concorrenti.

Pechino Express: chi sono i finalisti?

Le difficoltà in questa nona tappa di Pechino Express arrivano subito per la ricerca dell’alloggio gratis, infatti le coppie garegiando si scontrano subito con l’astio della gente del posto. Ma fortunatamente c’è sempre il rovescio della medaglia e così arriva fortuna per tutti: alloggi, passaggi diretti e tanto cibo allietano tutte le coppie in gara. Costantino della Gherardesca comunica dopo una dura prova che Le Mannequin si aggiudicano la prova vantaggio e sfruttano il loro bonus tra le bellezze di questa meravigliosa terra. Le altre coppie continuano il loro viaggio. Assieme alle belle modelle arrivano dritte in finale anche Gli Scoppiati e Le Signore della Tv. Maria Teresa e Patrizia vengono salvate delle ragazze e così I Surfisti devono abbandonare la gara ad un passo dalla fine. Amareggiati, polemici ma ugualmente soddisfatti e felici Francisco e Andrea tornano a casa.

Dove e come rivedere la nona tappa dell’15 novembre

Se non hai potuto seguire la nona tappa di Pechino Express e vuoi rivedere la puntata, cerca il sito ufficiale della Rai. L’intera puntata è su RaiPlay, oppure se hai uno Smartphone scarica gratuitamente l’App ufficiale di RaiPlay. Potrai così in modo semplice e veloce vedere ogni attimo del fantastico viaggio in Africa delle coppie del game show di Rai 2.